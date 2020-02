Pour le prix de 2 cafés par mois, profitez de l’offre anniversaire de NordVPN à -70 %

NordVPN est un acteur fiable et important de l'univers des VPN. Le service fête d'ailleurs sa huitième année d'existence, preuve de sa longévité. Pour l'occasion, NordVPN offre une remise de 70 % sur son abonnement de trois ans, faisait ainsi baisser le prix à 3,10 euros par mois, avec une petite surprise en plus.

Les VPN sont omniprésents dans le paysage numérique de ces derniers mois. Mais pour le futur utilisateur, le choix est difficile parmi tous les différents services proposés. Pour s’assurer de faire le bon choix, il faut généralement trouver le VPN qui propose le meilleur service tout en conservant un prix contenu. Et à ce petit jeu, NordVPN est l’un des leaders, surtout lorsqu’il propose son service en promotion. Pour célébrer son huitième anniversaire, NordVPN propose une remise de – 70 % sur son abonnement de 3 ans, faisant ainsi baisser le prix à 3,10 euros par mois seulement.

Anniversaire oblige, NordVPN vous propose également de remporter un cadeau. En effet, pour toute souscription à l’offre anniversaire de 3 ans, repartez gratuitement avec un abonnement supplémentaire allant d’un mois à 3 ans. Un surplus d’abonnement qui est tiré aléatoirement et que l’on reçoit sous forme d’email une fois son abonnement validé.

Pourquoi faut-il utiliser un VPN ?

Les raisons d’utiliser un VPN sont nombreuses, mais la première concerne la sécurité. En utilisant un VPN pour vous connecter à Internet, vous vous assurez que personne ne peut espionner ou examiner votre trafic Internet. Votre FAI, un hacker ou n’importe quelle organisation de surveillance ne pourra ainsi pas savoir quels sites ou services vous consultez en se basant uniquement sur les données envoyées par votre connexion.

Pour parvenir à ce résultat, le VPN (Virtual Private Network) va à la fois chiffrer et délocaliser votre connexion à Internet. Pour mieux visualiser le fonctionnement d’un VPN, vous pouvez le représenter comme un long tunnel sécurisé qui relie vos appareils à Internet en passant par des serveurs situés dans des pays étrangers. Les informations qui transitent dans ce tunnel et l’itinéraire qu’elles empruntent ne peuvent pas être connues d’un tiers. L’application de NordVPN peut être installée sur presque tous les appareils, à savoir les ordinateurs macOS, Windows ou Linux ainsi que les smartphones Android et iOS.

C’est pour cette raison que l’utilisation d’un VPN est fortement recommandée lors de la connexion à des réseaux WiFi dont on ne connait pas la fiabilité, notamment les réseaux publics. Par exemple, un VPN permet d’être immunisé contre les attaques informatiques de « l’homme du milieu », où un hacker va intercepter les communications d’internautes à proximité en faisant passer son réseau privé pour un WiFi public. En utilisant un VPN, ce type d’attaque est inefficace puisque la connexion est chiffrée. En revanche, NordVPN assure ne pas avoir accès aux données qui transitent sur ses serveurs en appliquant une stricte « no logs policy » (ou politique de non-conservation des données) : le service ne collecte aucune donnée telle que les sites visités, la bande passante utilisée ou encore la durée de connexion.

Outre la protection de la vie privée, l’autre intérêt des VPN se trouve dans le contournement des géoblocages. Un VPN sécurise la connexion Internet de l’utilisateur, mais peut également la délocaliser à l’étranger. C’est pour cette raison que les VPN proposent une multitude de serveurs à travers le monde, depuis lesquels les utilisateurs peuvent se connecter. NordVPN par exemple propose un total de 5 661 serveurs répartis à travers 58 pays. Grâce à ces serveurs, il est possible de profiter de contenus géobloqués (en France par exemple) grâce aux serveurs situés à l’étranger de NordVPN (aux États-Unis par exemple). Il peut s’agir des replays de la BBC ou même du catalogue américain de Netflix. NordVPN est très bon dans ce domaine : vous pouvez regarder les contenus du Netflix américain en toute transparence, comme s’il s’agissait du Netflix français.

L’abonnement de NordVPN en promotion

NordVPN fête actuellement sa huitième année d’existence. Pour célébrer cet anniversaire, le service propose actuellement une remise très avantageuse sur son VPN. En effet, l’abonnement de trois ans passe au prix de 111,82 euros, contre 382,87 euros habituellement. Cela représente une économie de 70 %, et un coût de 3,10 euros par mois seulement.

Ce n’est pas tout, puisque NordVPN organise également un jeu-concours pour toute souscription à cet abonnement de trois ans. Lors de la souscription, vous allez également repartir gratuitement avec un abonnement d’un mois, d’un an, de deux ou trois ans. Le jeu est garanti 100 % gagnant, ce qui rend l’offre encore plus avantageuse.