VPN et vie privée, le couple vraiment parfait ?

C’est l’argument numéro un des fournisseurs de VPN, un VPN permettrait de mieux protéger sa vie privée. Mais est-ce vraiment le cas ? La réponse est oui, mais il y a un mais.

Un VPN pour protéger sa vie privée ? En ces temps où les cyberattaques sont quotidiennes et que l’on apprend régulièrement que les grands groupes sont victimes de fuites de données de leurs utilisateurs, il est tentant de se dire que l’on peut un peu mieux protéger sa vie privée en utilisant un logiciel miracle. Comme un VPN par exemple. Après tout, les nombreuses publicités à leur sujet vous l’affirment en permanence : c’est le meilleur moyen pour se protéger des attaques informatiques. Spoiler : ce logiciel miracle n’existe pas.

Mais en connaissant mieux le fonctionnement d’un VPN, il est tout de même possible d’améliorer sa vie privée. C’est le cas par exemple avec PureVPN, qui est actuellement en promotion, au prix de 2,55 euros par mois.

Dans quelle mesure un VPN protège-t-il mes données ?

Revenons aux bases. Oui, un VPN protège bien vos données. Et plus précisément, les données que vous envoyez ou recevez depuis votre connexion Internet (en WiFi, fixe, ou en 4G). En fait, c’est son principe. Une application VPN s’occupe de dérouter votre connexion Internet vers l’un des serveurs VPN (souvent situé à l’étranger) et de chiffrer la connexion de façon à ce que personne ne puisse l’espionner.

Sans VPN, lorsque vous vous connectez à Internet, toutes les données entrantes et sortantes de votre appareil passent par les serveurs de votre FAI. En France, depuis 2016, la loi les oblige d’ailleurs à conserver les données de leurs clients pendant un an. Le partage de ces données est formellement interdit aux opérateurs… Sauf si les services de renseignements français le demandent explicitement.

En passant par un VPN, les données vont non seulement être chiffrées par l’application VPN, mais aussi passer par un serveur appartenant au fournisseur de VPN. La conséquence, c’est que personne — hacker, FAI, organisation de surveillance — ne peut savoir ce que vous faites sur Internet en surveillant votre connexion Internet. Ce qui est valable à la fois pour votre connexion Internet fixe que vous payez chaque mois, comme une connexion Internet établie sur un réseau Wifi public, peu réputé pour sa sécurité.

Une plus grande confidentialité de vos données

Les données envoyées et reçues par l’intermédiaire d’une connexion VPN sont chiffrées par une clé de chiffrement considérée comme inviolable (PureVPN s’appuie par exemple sur la norme de chiffrement AES 256 bits). Par ailleurs, pour être certain que vos données soient vraiment protégées lorsque vous naviguez sur Internet, il faut s’assurer que votre marque de VPN vous garantisse de ne conserver aucune trace de votre activité. C’est le cas de PureVPN, qui se montre très clair dans sa politique de confidentialité : « Nous ne conservons aucun enregistrement de vos activités de navigation, logs de connexion, enregistrements des adresses IP VPN qui vous sont attribués, vos adresses IP d’origine, votre heure de connexion, l’historique de votre navigation, les sites visités, le trafic sortant, le contenu ou les données auxquelles vous avez eu accès, ou les requêtes DNS générées par vous. » L’entreprise a par ailleurs fait effectuer récemment un audit de sécurité indépendant pour garantir ses dires.

Vous ne serez jamais invisible sur Internet

Ceci étant dit, un VPN ne va pas vous rendre totalement invisible du jour au lendemain sur Internet. D’accord, votre FAI ou un hacker ne pourra plus examiner votre connexion pour savoir ce que vous faites. Mais en tant qu’internaute lambda, vous allez forcément laisser des traces sur Internet. N’est pas Edward Snowden qui veut.

En vous connectant sur les réseaux sociaux, en acceptant des cookies sur les différents sites web que vous consultez ou tout simplement en profitant des services devenus indispensables à une navigation Internet efficace, vous laisserez toujours empreinte quelque part. Sur Internet plus qu’ailleurs, c’est avant tout à vous de faire attention à qui vous donnez vos données puisqu’elles sont ensuite dans les mains d’entreprises plus ou moins bien protégées.

Un VPN pour réduire les risques de piratages, mais pas uniquement

Un VPN n’effacera pas vos traces sur Internet, donc. Mais il protégera vos données des attaques « man in the middle » par exemple. Lorsque vous vous trouvez dans un lieu public avec un réseau WiFi ouvert, vous avez tout intérêt à activer un VPN puisque c’est ici qu’il y a le plus de chance que se trouve un hacker ou un réseau mal protégé.

Si un VPN vous permet d’améliorer votre confidentialité sur Internet, il permet également de délocaliser son adresse IP. Ce qui se révèle très pratique pour contourner les géoblocages. Un VPN est ainsi l’outil idéal pour accéder au catalogue américain de Netflix. En quelques clics, il est ainsi possible de se connecter à un serveur américain et d’accéder aux catalogues étrangers de Netflix, aux vidéos de la BBC ou au service américain de HBO.

