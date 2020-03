Coincé à votre domicile ? Voici ce qu’un VPN peut faire pour vous

Comme tout le monde, vous êtes désormais coincé chez vous avec vos écrans et votre connexion Internet. Dans ce contexte, un VPN ne vas pas changer fondamentalement les prochaines semaines. Mais il peut toutefois vous apporter un petit vent de liberté.

Nous n’allons pas vous refaire le topo, mais comme tout le monde, vous êtes probablement coincé chez vous. Un VPN peut alors vous permettre d’améliorer un peu le quotidien, grâce à quelques fonctionnalités utiles en temps de confinement. Si vous n’avez pas encore de VPN, PureVPN propose actuellement une offre spéciale sur son abonnement de deux ans. Celui-ci est actuellement au prix de 2,55 euros par mois seulement.

Contourner facilement les géoblocages

Un VPN a une double utilité. Il permet tout d’abord de chiffrer toutes les données transitant par Internet qui sortent et entrent de vos différents appareils connectés (on y revient plus loin). Il permet surtout de modifier son adresse IP, de façon à la délocaliser dans n’importe quel pays du monde. Et c’est là qu’un VPN devient très intéressant.

Dans le cas d’un service comme celui de PureVPN, il est possible de contourner facilement le géoblocage de nombreux services en ligne, et donc de profiter de contenus qui sont normalement bloqués en France. Cela fonctionne avec Netflix par exemple. Avec un VPN, il est très facile d’accéder au catalogue américain de Netflix en contournant le géoblocage. Il suffit de se connecter à l’application PureVPN, puis de choisir un serveur américain dédié au streaming et de s’y connecter. Il ne reste qu’à lancer l’application Netflix ou de se rendre sur le site web de Netflix pour avoir accès au catalogue américain.

L’opération peut naturellement être répétée pour accéder aux catalogues étrangers d’autres services et sites web. Cela offre de quoi passer le temps en explorant des contenus normalement bloqués en France sans l’utilisation un VPN.

Protéger ses données

L’autre intérêt d’un service VPN, c’est qu’il chiffre toutes les données entrantes et sortantes de la connexion Internet de votre appareil. Cela signifie que tout ce que vous consultez, téléchargez ou regardez sur Internet est indéchiffrable pour votre FAI, pour une quelconque autorité de surveillance ou pour un hacker.

Pour faciliter la vie de l’utilisateur, l’application de PureVPN dispose ainsi du Split tunneling. Cela permet, sur ordinateur comme sur smartphone, de sélectionner quelles applications ou quels programmes bénéficient du chiffrement des données du VPN. Vous pouvez ainsi choisir de chiffrer les données de votre client FTP préféré et exclure Chrome du tunnel VPN. Pratique.

Notez enfin que si un VPN comme PureVPN chiffre bien les données de votre connexion Internet, il n’a aucune utilité pour le télétravail. Si vous êtes en télétravail et que vous avez besoin d’accéder aux ressources de votre entreprise, il est nécessaire de se connecter à un VPN professionnel, mis en place par le responsable des réseaux informatiques de votre société.

PureVPN actuellement en promotion à 2,55 euros par mois

PureVPN est une application de VPN disponible sur un grand nombre d’appareils : ordinateur Windows et macOS, smartphones Android et iOS et même sur certains routeurs. L’abonnement à PureVPN est actuellement en promotion avec 73 % de remise. Ainsi son prix passe à 2,55 euros par mois pour tout abonnement de deux ans. Et si vous changez d’avis après la souscription, sachez que PureVPN propose une garantie de remboursement dans les 31 jours suivant l’achat. C’est à peu près ce que devrait durer la période de confinement.