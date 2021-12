Panne sur Fortnite, Rocket League, Epic Games Store et Slack à cause d’un problème chez Amazon

Une panne frappe l'Epic Games Store et affecte aussi des jeux tels que Fortnite ou Rocket League. Le problème semble venir d'AWS (les serveurs d'Amazon).

Epic Games fait face à une panne qui empêche les joueurs d’accéder à leurs bibliothèques de jeux vidéo. Des titres comme Fortnite ou Rocket League comme en témoignent les nombreux signalements sur DownDetector.

Que ce soit sur l’Epic Games Store, Fortnite ou Rocket League, il y a un nombre croissant de signalements via DownDetector.

En outre, un message officiel des équipes de Fortnite sur Twitter vient confirmer qu’un souci frappe actuellement la plateforme.

Internet services outages are currently affecting Fortnite, impacting several services such as logins and matchmaking.

We are aware and monitoring the situation, we will update you when the issue has been resolved. pic.twitter.com/GRhcQnxH45

— Fortnite Status (@FortniteStatus) December 22, 2021