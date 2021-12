Twitch et PlayStation Now perturbés par une panne des serveurs Amazon

Les connexions à Twitch et au PS Now sont actuellement perturbés à cause d'une panne qui touche les serveurs Amazon.

Les serveurs Amazon (AWS) sur lesquels un grand nombre de sites sont hébergés connaissent d’importantes perturbations. À priori, la panne est cours de résolution, mais des plateformes comme Twitch, PlayStation Now ou Notion sont encore difficiles d’accès. Étrangement, le site d’Amazon France n’est pas affecté. Le géant du e-commerce jouit probablement d’un serveur de secours.

Des pannes sur Twitch et PS Now

Sur DownDetector, le nombre de signalements sur Twitch a passé le seuil des 5000.

Les équipes de Twitch ont d’ailleurs posté un message sur Twitter pour indiquer qu’elles enquêtaient sur le problème.

🔎 We are aware of several issues affecting Twitch services. Our team is aware and hard at work fixing them – we'll continue to update you, here. — Twitch Support (@TwitchSupport) December 15, 2021

Nous écrivons ce papier alors même que nous lancions une émission en direct sur notre chaîne Twitch FrandroidLive. Si la plateforme est restée totalement inaccessible pendant quelques minutes, elle est désormais très lente et instable, mais utilisable.

Sur le PS Now aussi, les utilisateurs rencontrent des problèmes. Le service de Sony a carrément vu la barre des 9000 signalements dépassée sur DownDetector.

Notez également que Notion a également partagé un message de service sur Twitter pour évoquer les soucis et confirmer que ces derniers étaient probablement dus aux serveurs AWS.

Many users are having trouble accessing Notion. We believe this may be related to a wider spread AWS issue, but we're still investigating and will keep you updated — Notion Status (@NotionStatus) December 15, 2021

