R/Place c’est fini : découvrez la photo définitive du web 2022

La compétition r/place de Reddit est terminée. Ce petit jeu a permis de créer une image, un instantané, des communautés du web en 2022. Voici ce que donne l'image finale.

La compétition aura durée plusieurs jours sur le web. Depuis le 28 mars, la plateforme Reddit propose une nouvelle version de son expérience Place. Si vous avez trainé sur le web ces derniers jours, vous avez forcément vu des extraits très pixelisés de r/place. L’expérience est désormais terminée, de quoi tirer une dernière image représentant le web en 2022.

Des pixels à placer en communauté

Si vous avez raté l’expérience, vous ne connaissez probablement pas le principe de r/place. Il s’agit de permettre à chaque internaute de placer un pixel coloré toutes les cinq minutes sur un canevas aux dimensions définies par Reddit. Il faut donc se coordonner entre internautes pour dessiner des formes ou des représentations. L’opération a très vite dépassé l’ampleur du simple site de Reddit, et très vite des communautés se sont coordonnées à travers des streams sur Twitch ou des serveurs Discord.

Découvrez l’image finale

À la fin de l’opération, la carte de pixels s’est fait effacer entièrement, un voile blanc étant apparu dans les dernières secondes de l’opération. Mais avant cela, voici à quoi ressemblait la dernière version du patchwork dessiné par les internautes.

De bout en bout, on peut découvrir des références à des événements réels (WallStreetBets par exemple), des lieux ou des drapeaux, mais aussi beaucoup d’éléments de la pop culture ou des représentations de communautés présentes sur Reddit. On peut y trouver une image représentant One Piece, Bloodborn, Apex Legends, Team Fortress 2, Chrono Trigger, Arcane de Netflix, Smash Bros, PlayStation, Final Fantasy XIV, ou encore My Little Pony.

N’hésitez pas nous dire dans les commentaires ce que vous pouvez reconnaitre comme élément de la popculture.

