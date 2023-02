Twitter : malgré le sondage, Elon Musk veut rester le patron un moment

Lors d'un sommet international à Dubaï, Elon Musk est revenu sur la succession de pouvoir à Twitter. Il va falloir être patient.

En 2022, après son rachat très médiatisé de Twitter, Elon Musk a pris le contrôle complet de la plateforme pour y insuffler une nouvelle direction. Il a notamment décidé de licencier de nombreuses personnes dans la société, faire revenir des comptes bannis tout en coupant l’accès à Twitter pour des personnes jugées gênantes.

Les changements de cap successifs et brusques de Twitter ont surtout eu pour effet de créer sans cesse des polémiques autour d’Elon Musk. Par exemple quand il décide soudainement qu’il ne sera plus autorisé de discuter des autres réseaux sociaux sur sa plateforme, par peur de la montée de Mastodon.

Tout cela mène à un sondage Twitter lancé par Elon Musk en décembre 2022, où l’homme d’affaires a demandé à ses fans s’il devait quitter son poste de CEO de Twitter. Le oui l’ayant très logiquement emporté, Elon Musk se devait de quitter son poste en principe. Plusieurs mois après, il est toujours là et ce n’est pas près de changer.

Un nouveau patron à horizon 2024

Lors d’un sommet à Dubai, l’homme d’affaires a pu reparler de ce genre de patron pour le réseau social : « Je pense que vers la fin de l’année, ce sera le bon moment pour trouver quelqu’un d’autre pour diriger la société ». On a vu des changements de direction plus rapides dans de grandes entreprises. Autrement dit, on peut estimer qu’il a élu de complètement ignorer le résultat de son propre sondage. On peut, en effet, imaginer qu’un changement de direction a toujours été imaginé par Elon Musk environ 1 an après son rachat. Le temps pour le milliardaire de se lasser des affres de la gestion d’un réseau social.

En attendant, Elon Musk devrait donc continuer à laisser Tesla de côté, une inquiétude portée par de nombreux actionnaires de la société. Avant de passer le témoin à la direction de Twitter, il estime qu’il « doit stabiliser l’organisation et m’assurer qu’elle est financièrement saine et que la feuille de route des produits est clairement définie ».

Imaginer que Twitter va atteindre une forme de stabilité financière d’ici à la fin de l’année 2023 paraît aujourd’hui très ambitieux. Le réseau social a perdu une bonne partie de ses revenus publicitaires depuis le rachat et l’abonnement Twitter Blue peine à convaincre.

