LDLC fait un geste fort : garantie étendue à 3 ans gratuitement pour les produits neufs

LDLC informe l'ensemble de ses clients que la garantie des produits neufs passera désormais à trois ans. Il s'agit indéniablement d'une décision audacieuse en faveur des consommateurs et de la préservation de l'environnement.

Créé en 1996 par Laurent de la Clergerie, le groupe LDLC s’est imposé comme un acteur majeur du commerce en ligne en France, avec des sites spécialisés dans l’informatique tels que LDLC.com, Materiel.net et Hardware.fr.

De 2 à 3 ans

En France, la législation prévoit des garanties pour les consommateurs lors de l’achat de matériel informatique, de téléviseurs ou d’autres produits électroniques. La garantie légale de conformité, obligatoire, couvre les défauts de conformité pendant deux ans à compter de la date d’achat. Par ailleurs, la garantie légale contre les vices cachés permet de réclamer une réparation ou un remplacement si un défaut caché est découvert dans un délai de deux ans après la découverte du vice.

Dans un souci de satisfaction client et de responsabilité environnementale, LDLC a annoncé sa décision de garantir désormais 3 ans les produits neufs vendus par LDLC, hors place de marché, et cela gratuitement. Cette extension de garantie va au-delà des obligations légales et témoigne de la volonté du groupe de se démarquer par la qualité de ses services.

Allonger la durée de vie de nos appareils électroniques

Cette mesure est perçue comme un contrat de confiance entre LDLC et ses clients, qui pourront profiter de cette garantie étendue pour assurer la longévité de leurs appareils électroniques. Elle incite également les consommateurs à choisir des produits de qualité, durables et réparables, ce qui contribue à la réduction de l’obsolescence programmée et à la préservation de l’environnement. Bref, c’est une initiative louable.

Ceci évoque d’autres démarches comparables, telles que celle de Rue Du Commerce avec son pack Reprise. Ce service permet aux clients ayant acquis un produit High Tech ou Petit Électroménager de le renvoyer avant la fin de la première année d’utilisation. En retour, ils reçoivent un bon d’achat équivalent à 80 % du prix initial du produit, qui est accessible dans leur espace client Rue du Commerce et envoyé par courrier électronique.

