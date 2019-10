Lors de sa conférence F8, Facebook a présenté son nouveau design avec notamment un thème sombre. Ce dernier est désormais bien en cours de déploiement.

Facebook est « vieillissant ». Les jeunes ne sont plus vraiment attirés par le réseau social ayant lancé la mode des réseaux sociaux, et vont bien plus vers des plateformes comme Snapchat ou Tik Tok désormais.

Pour se donner un nouvel élan, la firme a annoncé lors du dernier F8 (sa conférence) qu’un nouveau design serait bientôt lancé. Proche de celui que nous connaissons désormais pour Messenger, il n’a pour l’instant connu que quelques bêtas çà et là.

Nouveau design de Facebook en déploiement

Désormais, comme le rapportent de nombreux utilisateurs sur Twitter repérés par Android Police, le déploiement a bien démarré ! Celui-ci a été observé en Angleterre, au Brésil, en Lituanie et aux États-Unis pour le moment, laissant penser que la première vague n’est pas liée à une région particulière du monde.

Awesome the new Facebook design pic.twitter.com/5dmD5s1NVd — ▸frank⚡️ (@franklinjavier) October 18, 2019

L’un des plus gros avantages de ce nouveau design est la possibilité de passer l’interface en mode sombre. Ses éléments sont aussi bien plus modernes, faisant appel à des jeux d’ombre et des arrondis qui ne sont pas sans rappeler les tendances graphiques des applications mobiles.

Il est cependant presque impossible de déterminer quand vous y aurez vous-même accès. Il se peut que vous deviez attendre quelques jours comme quelques semaines.

En perte de vitesse, l’entreprise Facebook mise aujourd’hui avant tout sur Instagram pour attirer les jeunes. Facebook, le réseau social, se tourne lui toujours plus vers les services basiques, de la revente entre particuliers à la recherche d’emploi en passant par devenir un site de rencontre.