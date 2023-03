10 jours d’autonomie : prise en main d’un smartphone-brique pas comme les autres

Nous avons découvert le Doogee V Max au MWC 2023. Un smartphone doté d’une batterie de 22 000 mAh pour une autonomie annoncée à 10 jours en usage normal. Nous l’avons brièvement pris en main pour vous montrer l’appareil.

Au MWC 2023, on croise plusieurs appareils technologiques. Certains constituent une énorme innovation technique, d’autres sont des évolutions plus anecdotiques. Or, dans ce type de salon, il y a un type de produits que l’on a régulièrement croisé : les smartphones dotés d’une énorme batterie.

Pour l’édition de cette année, nous avons été marqués par le Doogee V Max. Il est doté d’une batterie de 22 000 mAh promettant « 240 heures » d’autonomie avec un usage normal selon le site officiel. Cela équivaut à 10 jours entiers. En veille, la promesse va encore plus loin puisqu’on parle de 2300 heures d’endurance, soit un peu plus de trois mois.

Un smartphone plus lourd qu’une tablette

Ce smartphone est une brique de 27,3 mm d’épaisseur. À titre de comparaison, un iPhone 14 Pro Max est à 7,85 mm. Le poids n’est pas en reste : 540 grammes. Une tablette comme la Xiaomi Pad 5 pèse moins lourd avec 511 grammes sur la balance. Nous l’avons brièvement eu en main pour prendre quelques photos. La prise en main n’est clairement pas des plus agréable, car nous sommes à l’exact opposé d’un design raffiné.

Une notion qui n’importe pas vraiment pour le Doogee V Max puisqu’il s’agit avant tout d’un smartphone renforcé destiné aux professionnels travaillant sur le terrain (ouvriers de chantier, techniciens, etc.). À noter que le smartphone est certifié IP68 pour garantir son étanchéité. N’oublions pas la certification IP69K pour attester d’une résistance aux pressions élevées et à un rinçage à haute pression. Enfin, l’appareil jouit aussi du label MIL-STD-810H de l’armée américaine pour montrer qu’il s’agit d’un dur à cuire.

La semaine d’autonomie dont se targue l’énorme batterie de 22 000 mAh montre bien que le constructeur veut surtout s’adresser aux personnes susceptibles de partir longtemps en mission, loin d’une prise électrique. En contrepartie : il n’est pas vraiment très beau et ne se range pas facilement dans une poche de pantalon. Du reste, la fiche technique du Doogee V Max se compose des éléments ci-après.

Écran IPS de 6,58 pouces, Full HD+, 120 Hz ;

MediaTek Dimensity 1080 ;

12 Go de RAM ;

256 Go de stockage (extensible jusqu’à 2 To) ;

Android 12 ;

Triple appareil photo avec capteur principal à 108 Mpxn ;

Caméra selfie de 32 Mpx ;

Double SIM ;

Port USB-C protégé par un cache ;

Lecteur d’empreintes sur le côté.

Doogee V Max // Source : Frandroid Doogee V Max // Source : Frandroid

Votre humble serviteur écrivant ces lignes se souvient du MWC 2018 où il avait croisé la route d’un Energizer POWER MAX P16K Pro à 16 000 mAh qui paraitrait presque pour un Petit Poucet à côté du Doogee V Max. Notez que notre guide des smartphones autonomes se concentre plutôt sur des appareils davantage tournés vers le grand public.

Prix et date de sortie

Les responsables du stand de Doogee au MWC 2023 nous ont affirmé que ce smartphone allait être disponible en Europe entre 500 et 600 euros. Le site officiel renvoie vers un lien AliExpress où il s’affiche à 519 euros au moment où cet article est publié. Sur le site marchand de la marque, il est cependant à 560 dollars américains.