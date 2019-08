Alienware vient de présenter un très grand moniteur 4K avec une dalle OLED. Mais est-ce trop grand pour jouer sur PC ? On a fait les calculs.

Si vous voulez faire rugir votre dernière Nvidia GeForce RTX Super ou votre AMD Radeon RX, Alienware vient de présenter un moniteur impressionnant pour le gaming. Il se nomme Alienware 55 OLED et intègre comme on s’y attendait : une dalle OLED de 55 pouces de diagonale avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz et une prise en charge de la technologie FreeSync d’AMD. Le temps de réponse annoncé de la dalle est de 0,5 milliseconde (gris à gris). Enfin, la dalle couvre 98 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 mais fait l’impasse sur l’USB-C et le HDR (400 nits max).

Plus impressionnant encore, le design de ce moniteur est loin d’être repoussant : les bords d’écran sont très minces, avec une connectique complète : un port DisplayPort 1.2, trois ports HDMI 2.0, quatre ports USB, une prise casque et une sortie audio SPDIF.

Pas de HDMI 2.1, ce qui est limitera l’usage du HDMI en 4K à 120 Hz… le DisplayPort 1.2 n’aidera pas non plus. En effet, il aurait fallu du DisplayPort 1.3 pour profiter de la 4K à 120 Hz. La fréquence de rafraîchissement de 120 Hz sera donc uniquement disponible sur des définitions inférieures à la 4K. La fixation arrière est compatible VESA, vous pouvez donc utiliser cet écran avec les repose-pieds fournis ou le monter sur un support mural. Une télécommande est fournie, elle ressemble aux télécommandes classiques de TV ou de box TV.

L’Alienware 55 OLED est pour le moment prévu (30 septembre) aux USA pour un prix de 4 000 dollars (environ 3600 euros HT).

55 pouces en 4K pour jouer, est-ce confortable sur PC ?

Les joueurs sur consoles de jeu ont l’habitude de jouer sur des TV avec de très grandes diagonales, entre 55 et 75 pouces. Sur PC, la norme est plutôt entre 23 et 34 pouces. Quid d’un moniteur de 55 pouces de diagonale ?

123 centimètres de diagonale en définition 4K, cela donne 84 points par pouce (DPI en anglais – dots per inch) de résolution. Avec cette configuration, les images sont perçues de manière optimale à une distance de 0,92 mètre. Evidemment, c’est une valeur moyenne mais c’est la distance qui permet d’obtenir à la fois une image nette et précise. A contrario, lorsque la distance de vision est inférieure à 0,7 mètre, les images deviennent de mauvaises qualités, car on distingue les pixels.

Nvidia a également annoncé, avec ses partenaires, des moniteurs similaires : les BFGD (Big Format Gaming Display). Ces écrans mesurent 65 pouces de diagonale, soit 165 centimètres, ils sont donc encore plus grands que le moniteur d’Alienware. Dotés de la technologie IPS LCD, ces écrans sont dotés de ports HDMI 2.1 et sont compatibles avec les dernières normes HDR. Enfin, ils sont à la fois compatibles Nvidia G-Sync et de AMD FreeSync.