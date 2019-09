Qualcomm a profité de l’IFA 2019 pour dévoiler sa nouvelle puce QTM527. Derrière ce nom se cache de quoi propulser les futures box 5G du marché pour une meilleure connexion domestique.

On le voit à travers le monde : dès lors qu’il devient difficile de déployer la fibre optique sur certaines régions, les box 4G sont devenues de plus en plus populaires. Pourquoi faire des trous et passer du câble quand on peut désormais profiter de débits satisfaisants en utilisant les technologies sans fil ?

L’une des grandes promesses de la 5G est justement d’offrir un débit largement supérieur, proche dans les faits de ce que la fibre optique offre. Aussi, Qualcomm a annoncé à l’IFA 2019 se tenir prêt pour les opérateurs avec une nouvelle puce de son cru : la QTM527.

Une puce Qualcomm pour les box 5G

Derrière ce nom ô combien poétique se cache tout simplement une petite puce basée sur le modem Snapdragon X55 que l’on connaît déjà bien : c’est celui qui gérera les communications 5G sur les futurs smartphones haut de gamme.

Cependant, la QTM527 a un avantage : il s’agit de la première puce offrant une solution complète et intégrée pour la 5G utilisant les ondes millimétriques à longue portée. C’est-à-dire qu’il s’agit d’une puce compatible avec la 5G standalone, la meilleure qualité à venir de la technologie réseau, débloquant toutes ses capacités.

L’idée est d’offrir ces puces aux opérateurs de notre monde afin de pouvoir fournir de nouvelles solutions en termes de connexion domestique. En bref : pouvoir créer des box 5G à l’attention des foyers n’ayant pas nécessairement accès à la fibre optique et pouvoir leur offrir sensiblement les mêmes débits s’ils sont couverts par la nouvelle technologie réseau.

Les opérateurs français pourront-ils suivre ?

La question reste cependant toujours la même avec ce type de solutions. Si la puce est une excellente idée, tout comme le fait d’utiliser la 5G pour contrebalancer l’absence de fibre optique, la réalité est souvent différente.

Les zones peu denses dans lesquelles les opérateurs français ne veulent pas investir n’ont généralement ni fibre ni couverture mobile suffisante pour avoir une expérience convaincante. À l’ère de la 5G, ce manque d’expansion sera d’autant plus réel.

Aussi, que ce soit fibre ou 5G, nos 4 acteurs télécom seront-ils vraiment présents en zone blanche ? Difficile à dire, mais l’annonce de Qualcomm prouve au moins que les technologies sont prêtes s’ils daignent les utiliser.