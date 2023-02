Qualcomm passe déjà à la 5G Advanced

Qualcomm présente son modem Snapdragon X75 conçu pour faire passer les smartphones à la 5G Advanced.

Alors que la 5G semble avoir bien du mal à convaincre le grand public en France, Qualcomm souhaite déjà passer à l’étape suivante : la 5G Advanced. Cette évolution de la 5G doit proposer plus de débits et plus d’intelligence dans la gestion du réseau par les opérateurs. La firme présente donc le Snapdragon X75, premier modem au monde à gérer ce niveau de technologie.

La prochaine phase de la 5G

Il s’agit de la 6e génération de modem compatible 5G chez Qualcomm. Quand on parle de modem ici, la firme parle plutôt de système complet intégrant le modem, le transmetteur ainsi que les antennes. Une solution clé en main pour les fabricants.

Le Snapdragon X75 intègre notamment une puce dédiée à l’IA (Qualcomm 5G AI Processor Gen 2) capable de multiplier les performances IA par deux face à la génération précédente. Qualcomm utilise l’intelligence artificielle pour optimiser ses algorithmes autour de la localisation de l’appareil et du traitement du signal.

Qualcomm met également en avant la capacité de son modem à faire de l’agrégation entre 10 bandes de fréquences mmWave et jusqu’à 5 bandes sur les fréquences sub-6 GHz. Pour ce qui est de ces dernières, le transmetteur a été revu pour réduire le coût de fabrication et la consommation d’énergie. Avec tout cela, Qualcomm promet des débits capables de dépasser les 2 Gbit/s dans les meilleures conditions.

La connexion Snapdragon Satellite sera aussi de la partie, c’est une démarche déjà dévoilée par Qualcomm qui devrait permettre aux smartphones Android de damer le pion d’Apple.

D’après la firme, les premiers appareils équipés de ce nouveau modem seront commercialisés avant la fin de l’année 2023. On peut se demander si une future puce Snapdragon 8+ Gen 2 ne mettra pas ce modem à l’honneur.

Envie de rejoindre une communauté de passionnés ? Notre Discord vous accueille, c’est un lieu d’entraide et de passion autour de la tech.