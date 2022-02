Snapdragon X70 : Qualcomm veut booster votre 5G et réduire sa consommation

Le MWC donne à Qualcomm l'opportunité de présenter un nouveau modem, de cinquième génération : le Snapdragon X70. Ce dernier a pour particularité d'embarquer un processeur d'IA conçu pour booster les performances en 5G.

Un peu plus de deux ans après l’introduction de son premier modem 5G, Qualcomm profite du MWC 2022 pour dévoiler son nouveau Snapdragon X70. Cette cinquième génération de modem 5G prendra prochainement la relève de l’actuel Snapdragon X65, lancé l’année dernière… mais avec un petit quelque chose en plus : un processeur d’IA conçu pour doper les performances en 5G de nos futurs smartphones, notamment.

Grâce à lui, Qualcomm promet tout à la fois des débits en hausse, une latence réduite, une meilleure efficacité énergétique et une plus grande flexibilité pour les opérateurs. Cette nouvelle puce est capable de prendre en charge l’ensemble des bandes 5G comprises entre 600 MHz et 41 GHz.

L’IA pour doper la 5G sur votre futur smartphone

« Le processeur d’AI du Snapdragon X70 est doté de la suite AI 5G de Qualcomm. Cette suite propose de nouvelles technologies innovantes alimentées par l’intelligence artificielle qui peuvent améliorer les débits, la couverture, la latence et l’efficacité énergétique des appareils 5G Sub-6 GHz et mmWave », explique Qualcomm dans son communiqué

Source : Qualcomm

La marque promet par ailleurs une latence réduite et une connexion plus fiable grâce à l’optimisation dynamique permise par le processeur d’IA intégré à son nouveau Snapdragon X70. Ce dernier hérite par contre du même débit descendant maximal que son prédécesseur : 10 Gbps. En upload, Qualcomm évoque cette fois des vitesses pouvant atteindre le cap des 3,5 Gbps. Du côté de la consommation, le géant américain parle enfin d’une efficacité énergétique largement perfectionnée : les gains pourraient aller jusqu’à 60 % si l’on en croit Qualcomm. Voilà qui pourrait contribuer à limiter drastiquement l’impact de la connectivité 5G sur l’autonomie de nos smartphones.

Reste à savoir quand nous pourrons profiter de ce délicieux Snapgradon X70. En la matière, la firme explique que les premiers échantillons de ce nouveau modem seront fournis aux constructeurs sur le second trimestre 2022, pour un lancement à grande échelle en fin d’année.

