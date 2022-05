Snapdragon X70 : Qualcomm ajoute deux nouvelles technos à son modem 5G

Un peu plus de deux mois après le lancement de son Snapdragon X70, Qualcomm revient à la charge avec deux nouvelles fonctionnalités destinées à son nouveau modem 5G dopé à l'IA.

Fin février, à l’occasion du MWC 2022, Qualcomm lançait son Snapdragon X70. Ce nouveau modem 5G, doté d’un processeur d’IA intégré permettant de doper sa connectivité, va bientôt pouvoir prétendre à deux nouvelles technologies dévoilées aujourd’hui par Qualcomm.

La première permet de renforcer la connectivité cellulaire, Wi-Fi et Bluetooth ; la seconde, plus expérimentale, offre une connectivité 5G mmWave en standalone. Cette dernière devrait toutefois concerner en premier lieu les opérateurs.

Toujours plus loin dans les technologies sans-fil

Pour commencer, Qualcomm présente quoi qu’il en soit sa technologie Qualcomm Smart Transmit 3.0. Comme son nom le laisse présager, cette nouvelle fonction permet désormais de calculer en temps réel les puissances d’émission moyennes des standards 2G-5G, mmWave, mais aussi Wi-Fi (Wi-Fi 2,4 GHz, 6, 6E et 7) et Bluetooth pour améliorer les performances de manière dynamique.

D’après le communiqué que Qualcomm nous a fait parvenir, cette troisième itération de la technologie Smart Transmit permet d’offrir aux utilisateurs une connectivité plus rapide et plus fiable, quels que soient les réseaux utilisés. Jusqu’à présent, elle ne gérait pas les réseaux Wi-Fi et Bluetooth.

L’autre annonce de Qualcomm est certainement plus ambitieuse. Elle concerne principalement les opérateurs et permet d’aboutir à une connectivité 5G mmWave en standalone grâce au Snapdragon X70. Cette connectivité 5G mmWave indépendante, qui permet le déploiement de réseaux et de dispositifs 5G mmWave sans utiliser d’ancrage sur le spectre sub-6 GHz, précise Qualcomm, est capable de franchir le cap des 8 Gbps de débit pour des téléchargements très rapides. Un film de 2 heures en Ultra HD pourra ainsi être téléchargé en seulement 34 secondes, promet le géant californien.

L’objectif de cette technologie expérimentée en interne ? Offrir une plus grande souplesse aux opérateurs pour « fournir à leurs clients résidentiels et commerciaux un accès sans fil à large bande, équivalente à la fibre optique, avec des vitesses de plusieurs gigabits et une latence ultra-faible », lit-on du communiqué, et ce toujours grâce au Snapdragon X70. Pour Qualcomm, ce point d’accès 5G mmWave pourrait s’avérer pertinent dans le cadre d’un usage domestique ou professionnel, mais aussi dans un environnement industriel.

