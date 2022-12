Joyeux Noël à tous les lecteurs et lectrices de Frandroid !

Toute l'équipe de Frandroid vous souhaite un excellent réveillon et de belles fêtes de fin d'année.

Le froid est (presque) là, les journées sont extrêmement courtes, les décorations et illuminations égayent nos centres-ville et les cadeaux s’entassent déjà sous les sapins. Pas de doute, Noël est là ! L’heure est au partage et aux réunions en famille. C’est l’occasion de se retrouver autour d’un bon repas ou d’un bon feu de cheminée pour apprécier ce que l’on a.

Chez Frandroid, ce que l’on a et que l’on apprécie le plus, c’est vous ! Nos lecteurs et lectrices qui nous lisent au quotidien et nous permettent par leur présence de continuer à partager notre passion pour les nouvelles technologies. Vous qui êtes toujours plus nombreux et nombreuses à nous suivre aussi bien sur le site, la chaîne YouTube ou plus récemment sur Twitch.

Merci à toutes et tous et Joyeux Noël

Grâce à vous et à votre soutien, nous pouvons aussi préparer des projets pour rendre Frandroid encore meilleur et certains d’entre eux vont pouvoir se concrétiser en 2023. Nous avons hâte de vous faire découvrir toutes ces belles choses et d’avoir enfin vos retours sur ce que nous élaborons depuis parfois de longs mois, voire plus.

Derrière cet article, c’est toute la rédaction de Frandroid qui se joint donc à ma plume pour vous remercier, vous, nos lecteurs et lectrices, pour votre soutien et votre fidélité. Nous espérons que vous continuerez à nous lire et que vous prendrez toujours autant de plaisir à nous lire, si ce n’est plus.

Enfin, nous vous souhaitons un joyeux Noël à tous et nous espérons que vous passerez de merveilleuses fêtes de fin d’année. Prenez soin de vous et de vos proches.

