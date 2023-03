Explorez, comparez et choisissez : découvrez le nouveau comparateur de Frandroid

Préparez-vous à vivre une expérience utilisateur inédite grâce à notre nouvelle fonctionnalité de comparaison des produits tech ! Désormais, dénicher le produit idéal, qu'il s'agisse d'un smartphone, d'un téléviseur ou d'un vélo électrique, sera un jeu d'enfant.

Chers lecteurs et lectrices de Frandroid, nous sommes ravis de vous présenter une nouvelle fonctionnalité qui va améliorer votre expérience sur notre site. Désormais, vous pourrez facilement trier et comparer les produits tech traités sur Frandroid, qu’il s’agisse d’un smartphone, d’un téléviseur, d’un PC portable, d’une voiture électrique, d’un vélo électrique, d’écouteurs sans fil, et bien plus encore. Cette première brique est le début d’une série d’outils pratiques que nous déploierons pour vous aider à trouver le produit parfait correspondant à vos besoins.

Notre nouvel outil de comparaison (vous pouvez appuyer sur comparer sur chaque catégorie de produits) est conçu pour être simple d’utilisation et adapté à vos préférences. Vous pourrez filtrer les produits en fonction de critères tels que la marque, les caractéristiques techniques ou encore les tests et essais de Frandroid. Nous travaillons également sur de nouvelles fonctionnalités qui vous permettront de personnaliser davantage vos recherches et de bénéficier de recommandations sur mesure.

Votre contribution est précieuse

Nous avons conscience que notre base de données, comprenant plus de 4 000 produits référencés, peut contenir des erreurs ou des informations obsolètes. C’est pourquoi nous faisons appel à notre précieuse communauté pour nous aider à améliorer la qualité de notre contenu. Un formulaire est mis à votre disposition pour nous signaler les erreurs que vous pourriez rencontrer sur les fiches produits (fonctionnalité manquante ou erronée). N’hésitez pas à l’utiliser et à nous faire part de vos retours, en contactant directement l’équipe avec notre formulaire de contact classique (si vous trouvez un bug ou qu’il vous manque une fonnctionnalité pratique).

Nous avons hâte de vous montrer ce qui vous attend cette année sur Frandroid. Cette nouvelle fonctionnalité n’est que le début d’une série d’améliorations et de nouveaux outils que nous préparons pour vous. Restez connectés et participez activement à l’évolution de notre plateforme en nous faisant part de vos suggestions et de vos attentes.

Nous espérons que cet outil de comparaison des produits tech facilitera vos recherches et vous aidera à trouver le produit idéal en un clin d’œil. Nous comptons sur votre collaboration pour améliorer notre base de données et continuer à vous offrir une expérience optimale sur Frandroid. Ensemble, construisons la meilleure plateforme pour les passionnés de technologie.

Un grand merci à tous les membres de l’équipe qui ont participé à la création de cet outil. Leur travail et leur collaboration ont rendu ce projet possible. Nous voulons également souligner l’implication d’Alexis, Claire, Victor, Clément, François et Mathieu qui ont apporté une touche spéciale au développement de cette fonctionnalité. Merci à vous tous pour votre énergie et votre enthousiasme !

