Concours : vous avez aimé l’OPPO A57 ? Ça tombe bien, on vous le fait gagner

À l’occasion du lancement du nouvel OPPO A57, le constructeur vous propose de remporter son dernier smartphone. Un appareil à l'excellent rapport qualité-prix et qui profite d'une autonomie considérable.

Soyons honnêtes, tout le monde n’a pas plus de 1 000 euros à investir dans un smartphone. Même si les modèles les plus haut de gamme sont équipés des dernières innovations technologiques, on oublie souvent qu’à l’usage, c’est le rapport qualité-prix qui prime. Et OPPO l’a bien compris avec un A57 qui bénéficie d’une fiche technique très à la hauteur et d’une autonomie solide.

Ça tombe bien, Frandroid et OPPO vous proposent de remporter l’OPPO A57, habituellement proposé à un prix de 199 euros, à l’occasion d’un concours sur Twitter.

OPPO A57 : un smartphone solide à bon prix

Avec une fiche technique plus que complète, l’OPPO A57 brille par son autonomie. Testé par le laboratoire SmartViser, l’A57 assure deux jours d’autonomie sans flancher. De quoi partir en week-end sans se poser de question.

Autre atout : l’interface ColorOS 12 d’OPPO qui repose sur Android 12. Il s’agit d’une interface particulièrement appréciable à utiliser, et qui offre son lot de personnalisation. L’OPPO A57 devrait profiter d’un passage vers ColorOS 13 (et donc Android 13) dans les prochains mois.

Pour le reste, ce smartphone propose l’essentiel. Un design élégant, un double module photo efficace et une configuration très honorable. Si vous voulez en savoir plus, nous avons détaillé les capacités de l’OPPO A57 dans cet article.

Comment remporter l’OPPO A57 ?

Pour remporter le tout nouvel OPPO A57, c’est sur Twitter que ça se passe. Pour cela il vous faut :

suivre le compte de Frandroid et OPPO ;

retweeter ce tweet et le liker ;

tweeter : #FrandroidOffreMoi le OPPO A57.

Vous avez jusqu’au 2 novembre 2022 au matin pour jouer ! Le tirage au sort aura lieu à midi ! On vous souhaite bonne chance.