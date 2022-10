OPPO A57 : avec son prix doux et son autonomie, il vise la palme du rapport qualité-prix

Oppo vient d'annoncer deux nouveaux smartphones à prix doux : les OPPO A57 et A57s. Des appareils avec un très bon rapport qualité-prix destinés à couvrir parfaitement les usages quotidiens en misant sur une excellente autonomie. L'OPPO A57 est disponible depuis cette semaine au prix de 199 euros.

Alors que les constructeurs mettent en avant leurs produits les plus onéreux, on oublie souvent qu’il existe des smartphones sous la barre des 200 euros qui proposent un bon rapport qualité/prix et assurent les fonctionnalités essentielles. OPPO l’a bien compris et propose pour un prix de 199 euros, un A57 équipé de l’essentiel sans vider votre compte en banque. Et même plus puisque son objectif est de proposer une autonomie exemplaire. Un smartphone qui saura conquérir ceux qui veulent de la performance, de l’efficacité sans pour autant saigner leurs finances.

Deux jours de batterie sans recharger

On trouve régulièrement un problème sur les smartphones à moins de 200 euros : une autonomie qui n’est pas au rendez-vous. Ce n’est pas le cas de l’OPPO A57, qui a de sérieux arguments. Avec une batterie de 5000 mAh, il pourra vous suivre plusieurs jours d’affilée sans s’essouffler. Il a d’ailleurs été testé en laboratoire par SmartViser qui a observé qu’en utilisation normale, l’OPPO A57 pouvait tenir deux jours sans problème.

À cela s’ajoute la charge rapide SuperVOOC qui permet de retrouver 50 % de batterie en seulement 30 minutes. Un atout complété par la présence du chargeur et d’un câble compatible dans la boîte. Un point important s’il en est depuis que la concurrence s’abstient de plus en plus souvent de fournir prises et câbles avec leurs produits.

Un soin particulier accordé au design de l’OPPO A57

Malgré son tarif contenu, la prise en main de l’OPPO A57 est particulièrement satisfaisante : c’est un smartphone qui dégage une impression de solidité rassurante. Agréable en main, il profite de bords fins et plats, et d’un poids de seulement 187 grammes. Enfin, on retrouve l’aspect premium des smartphones du constructeur avec le dos typique OPPO Glow à la finition soignée, qui ne laisse passer aucune trace de doigts sur la coque.

Disposant d’un grand écran de 6,56 pouces il est à la fois largement assez grand pour vous permettre de profiter pleinement de tous vos contenus photo ou vidéo, mais il sait également se faire un peu plus petit que la moyenne pour se ranger facilement dans votre poche ou votre sac. L’entre-deux parfait en somme.

Disponible en deux coloris Noir étoilé et Vert luisant, que vous soyez plutôt dans la discrétion ou que vous aimiez vous démarquer, il y a un coloris d’OPPO A57 pour vous.

ColorOS 12 et Android 12 au programme

Pour profiter au mieux de ce bel écran avec une navigation fluide, OPPO propose nativement sur son A57 avec l’interface ColorOS 12 basée sur Android 12. Une caractéristique à souligner alors que sur bon nombre de smartphones de la même gamme de prix, il faut compter uniquement sur une vieille installation sous Android 11.

Grâce à la présence de ColorOS 12, l’interface maison d’OPPO, vous pourrez profiter d’une expérience Android optimisée. Le constructeur a notamment apporté quelques améliorations plus que bienvenues sur son interface. Très personnalisable, elle autorise de nombreuses options de personnalisations esthétiques sur son smartphone. Taille et forme des icônes d’applications, couleurs des menus, ou encore animation de l’écran de déverrouillage, vous avez véritablement la main sur l’aspect de l’interface de votre smartphone.

Une fiche technique optimisée

Pour épauler Android 12, OPPO a implémenté 4 Go de RAM et 64 Go de mémoire de stockage. L’OPPO A57 fait d’ailleurs partie des smartphones du constructeur qui bénéficie de la possibilité d’extension virtuelle de la RAM. Concrètement, il est possible de rajouter 4 Go de RAM virtuelle supplémentaire à la mémoire vive « hardware » du smartphone en allouant une partie de la mémoire de stockage du téléphone comme une extension de mémoire vive.

Par ailleurs, la présence d’un slot pour carte microSD permet d’étendre l’espace de stockage de 1 To supplémentaire. De quoi emporter toutes vos photos et vos playlists enregistrées.

Un double module photo efficace

Côté photo, l’OPPO A57 est équipé d’un bon double module photo. Le premier, de 13 mégapixels est le capteur principal. Le second, de 2 mégapixels, permet au smartphone de gérer la profondeur de champ. Plusieurs modes photo sont par ailleurs disponibles dans l’application appareil photo pour faciliter la prise de vue comme le mode nuit, le mode Pro, panorama, portrait, ou encore timelapse.

De quoi être créatif dans vos images. Pour son prix de 199 euros, l’OPPO A57 profite d’un module efficace et complet.

L’OPPO A57s, un grand frère qui assure

Et si tout ce qu’il manque à l’OPPO A57 est un capteur photo principal plus défini, OPPO a pensé à vous. Le constructeur a tout prévu avec l’OPPO A57s. Avec une fiche technique quasiment identique, l’OPPO A57s se complète d’un capteur principal de 50 mégapixels en lieu et place du capteur 13 mégapixels de l’OPPO A57, ainsi qu’un stockage de base de 128 Go. Le tout pour un tarif qui reste très concurrentiel et se situe sous la barre des 250 euros. Là encore, le constructeur mise sur un très bon rapport qualité/prix.

Pour ce tarif, les OPPO A57 et A57s ont l’ambition de se classer parmi les meilleurs rapports qualité/prix dans le domaine des smartphones accessibles. De belles prestations le tout à prix contenu, c’est ce que propose OPPO avec ces deux terminaux.