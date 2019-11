Article sponsorisé par Asus

Le quatrième et dernier thème du concours Photo Fighter by Asus est terminé. Découvrez l’oeuvre de la gagnante de cette ultime édition.

Presque deux mois après son lancement, le concours Photo Fighter by Asus arrive enfin à son terme. Pour son dernier thème, “À travers la fenêtre”, les participant(e)s se sont une nouvelle fois surpassé(e)s. Nous avons reçu pas moins de 80 photos, aussi bien sur Instagram que sur Twitter via le hashtag #PhotoFighterbyAsus. Des dizaines de clichés de fenêtres, cadres et paysages entraperçus à travers une lucarne dont la qualité ne nous a pas laissés de marbre.

Le débat fut long et passionné, mais le jury a finalement choisi la photographie de Guylaine Dronne comme gagnante de ce dernier thème.

Découvrez également les clichés de ses trois dauphins : lespoupis, Augustin GPuillon et Fabien Hardy.

Vous pouvez retrouver les photos des vainqueurs de nos anciens thèmes sur notre page dédiée au concours Photo Fighter by Asus. Les quatre vainqueurs repartent tous avec un Zenfone 6. C’est un smartphone haut de gamme au design unique et original. Il ne dispose d’aucune encoche ou menton sur son écran de 6,4 pouces grâce à son capteur photo rotatif. Il est équipé d’une batterie de 5000 mAh et surtout d’une fiche technique musclée (Snapdragon 855, 6 Go de RAM). Son prix est de 499 euros.

