Le Vivo S12 Pro intégrera deux flashs frontaux pour les selfies

Les S12 et S12 Pro de Vivo seront bientôt disponibles en Chine. En attendant, on en apprend un peu plus sur les options dédiées à la fonctionnalité selfie du S12 Pro, grâce à une vidéo postée par le fabricant lui-même.

Vivo lancera ses nouveaux S12 et S12 Pro le 22 décembre à 12h30 (heure française). Depuis plusieurs semaines, on connaît déjà les détails techniques de cette gamme. Plusieurs visuels officiels ont déjà été dévoilés par la marque chinoise, ce qui a permis d’apprécier les nouveaux coloris. En ce qui concerne le S12 Pro, il sera ainsi décliné en Island Blue, Warm Gold et Shining Black. À ces trois couleurs s’ajouterait un coloris bleu-vert qui sera probablement réservé à certaines options de stockage.

La partie photo du smartphone comprendrait un triple capteur arrière, avec un module principal de 108 Mpx, un capteur ultra grand-angle de 8 Mpx et un module supplémentaire de 2 Mpx. À l’avant, le paquet sera mis sur le capteur frontal annoncé à 50 Mpx qui sera doublé d’un second capteur selfie ultra grand-angle de 8 Mpx.

De meilleurs selfies grâce à des LED

Vivo a semble-t-il voulu insister sur l’identité de photophone de son futur S12 Pro. Dans une courte vidéo postée sur le réseau social Weibo, le constructeur a révélé que l’appareil profiterait de deux flashs sur la face avant. Chacune des LED sera à double ton, probablement un ton chaud et un ton froid, comme on peut le deviner dans la vidéo. Ces petits flashs discrètement intégrés au-dessus de l’écran auront pour but d’améliorer l’éclairage des selfies et donc leur rendu global.

En outre, on sait déjà que la version Pro du Vivo S12 pourra compter sur un écran OLED de 6,5 pouces, aux bords incurvés, en Full HD+. Cette dalle fabriquée par BOE profiterait d’un rafraîchissement à 90 Hz, plus agréable que le classique 60 Hz. Cependant, certains concurrents du S12, à l’image du OnePlus 8T, affichent eux un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Le Vivo S12 Pro serait apparemment équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1200, accompagné de 12 Go de RAM et de 256 Go de stockage. Les rumeurs parlent aussi d’une batterie de 4300 mAh compatible avec la charge rapide en 44 W.

Plus que quelques jours à attendre avant la présentation officielle de ce nouveau smartphone qui entend vous mettre encore plus en valeur.

