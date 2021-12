Les Vivo S12 Pro se montrent en avance, avec une jolie montre Watch 2 en prime

C'est une nouvelle salve de produits qui s'annonce pour Vivo en Chine. La marque a dévoilé en avance quelques visuels de ses prochains S12 Pro, mais aussi de sa nouvelle Watch 2. Leur arrivée en Chine doit se concrétiser la semaine prochaine.

Vivo n’aura décidément pas les mains vides en décembre. Après l’officialisation du Y55s 5G il y a quelques jours sur le milieu de gamme, le constructeur chinois prépare l’arrivée de ses Vivo 12 Pro et de sa Vivo Watch 2, attendus en Chine le 22 décembre prochain rappelle GSMArena. L’occasion pour Vivo de dévoiler une poignée de visuels pour ces deux produits sur Weibo.

On y découvre notamment les différents coloris prévus pour le S12 Pro, ainsi qu’un nouvel aperçu de la Watch 2 et son cadran circulaire. Les deux produits avaient préalablement fuité. On connaissait donc déjà leurs designs, mais cette fois les visuels proviennent de source officielle… ils sont donc sûrs.

Quatre coloris pour le S12 Pro, deux pour la Vivo Watch 2

En tout, le S12 Pro sera décliné en Island Blue, Warm Gold, et Shining Black, avec un coloris bleu-vert qui semble à priori réservé à certaines options de stockage seulement. Pour rappel, dans sa version Pro, l’appareil devrait pouvoir compter sur un écran OLED incurvé et Full HD+ de 6,5 pouces. Cette dalle fabriquée par BOE profiterait d’un rafraîchissement à 90 Hz.

Le Vivo S12 Pro serait du reste équipé d’un processeur MediaTek Dimensity 1200, couplé à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Une batterie de 4300 mAh est aussi pressentie, compatible une technologie de charge rapide en 44 W. La partie photo du smartphone serait pour sa part articulée autour d’un capteur frontal 50 Mpx, doublé d’un second capteur selfie ultra grand angle de 8 Mpx. On trouverait enfin à l’arrière un module principal de 108 Mpx, un capteur ultra grand angle de 8 Mpx et un module supplémentaire de 2 Mpx.

Vivo tablerait sur un tarif allant jusqu’à 3 499 Yuans pour son S12 Pro (soit environ 490 euros HT).

La Vivo Watch 2 sera quant à elle déclinée en deux coloris : noir et argent, mais devrait pouvoir être combinée à différents bracelets en cuir ou silicone. Cette nouvelle toquante connectée miserait sur une autonomie généreuse pouvant atteindre les sept jours grâce à une batterie de 501 mAh (pour le cadran de 46 mm vraisemblablement).

La présence de la technologie eSIM lui permettra enfin d’être autonome dans la prise d’appels. Bien évidemment, un compteur de pas, un cardiofréquencemètre et un GPS sont aussi au programme. On ignore pour l’instant quel sera le tarif de cette Vivo Watch 2. Réponse d’ici quelques jours.

