Apple pourrait lancer son propre moteur de recherche à la Google d’ici 2023

La rumeur ne date pas d'hier, mais Apple pourrait proposer son propre moteur de recherche dans un futur proche d'après une source. On pourrait donc bientôt voir arriver une alternative d'un grand acteur face à l'hégémonie de Google dans ce secteur.

Apple aurait-il des vues sur le modèle de Google ? C’est ce que l’on pourrait croire lorsque des rumeurs avancent le fait que la firme de Cupertino pourrait elle aussi se lancer dans la création de son propre moteur de recherche pour le Web.

Oh, and a new search engine is coming too. Will Siri finally get "smart?" Hmmm.

— Robert Scoble (@Scobleizer) May 28, 2022