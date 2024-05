Le Galaxy S24 Ultra devient plus silencieux avec cette mise à jour de One UI 6.1

Samsung corrige un désagréable souci sonore sur son Galaxy S24 Ultra.

D’après la liste des modifications publiée par Samsung, cette nouvelle mise à jour aurait augmenté la stabilité et la fiabilité des Galaxy S23 Ultra et Galaxy S24 Ultra. Problème, le constructeur coréen n’entre pas dans les détails. On ne sait donc pas à quoi il fait référence ici.

Il a fallu attendre le retour des utilisateurs pour savoir de quoi il retourne. Plusieurs propriétaires de Galaxy S24 Ultra signalent aujourd’hui que cette mise à jour corrigerait un bruit de l’appareil photo lors de l’enregistrement de vidéo. En anglais, c’est le rattling noise, un bruit de cliquetis émis par le stabilisateur optique installé sur le capteur.

Un bruit de cliquetis lorsque l’on filme

Habituellement, on entend ce bruit lorsque l’on secoue le téléphone. Là, il se manifesterait en filmant avec le smarpthone positionné dans certaines directions. On imagine ô combien cela gâcher la prise sonore. Le Galaxy S23 Ultra était aussi concerné, mais son problème aurait déjà été corrigé dans une précédente mise à jour.

SamMobile, qui rapporte l’information, précise que cette mise à jour n’est actuellement disponible qu’en Thaïlande. Chez nous, elle sera peut-être ajoutée dans la grosse mise à jour photo du Galaxy S24 Ultra que Samsung aurait finalement reportée en juin.