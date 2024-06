Live Shopping Google Pixel : gagnez 2 Pixel 8a et découvrez les dernières nouveautés Google AI

Lundi 17 juin à 19h, réservez votre début de soirée pour un live exceptionnel en partenariat avec Orange et Google Pixel. Au menu, tous les secrets de l'IA de Google et la découverte des derniers produits Pixel. Vous pourrez également gagner deux smartphones Google Pixel 8a.

Tic, tac, le compte à rebours est lancé. Le 17 juin, soit dans quatre jours seulement, Orange, en partenariat avec Google organisera un live exceptionnel de 19 à 20h pour vous faire découvrir les nouveautés Google IA et peut-être vous permettre de gagner deux Google Pixel 8a. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous inscrire sur la page dédiée pour recevoir un rappel SMS et ne pas manquer votre chance de remporter un smartphone flambant neuf. Et passer enfin sur un Google Pixel.

Comment optimiser vos chances de gagner un des deux Google Pixel 8a

À l’occasion de la semaine Pixel chez Orange, l’opérateur s’apprête à diffuser un live qu’il sera possible de suivre à cette adresse. Pour être sûr de profiter de promotions pouvant aller jusqu’à 620 euros et surtout de doubler vos chances de gagner l’un des deux Google Pixel 8a mis en jeu, n’hésitez pas à vous inscrire. Pour l’occasion, Yannick, conseiller Boutique Orange, Sébastien Erson, créateurs de contenus, ainsi qu’un expert Google Pixel animeront ce live.

Au programme de cette soirée, une présentation des tout derniers produits Google Pixel avec Google AI : le Google Pixel 8 Pro, le Google Pixel 8 et le petit dernier, le Google Pixel 8a.

Sur ces trois derniers smartphones, Google a, en effet, implémenté ses toutes dernières innovations en termes d’IA, que ce soit pour prendre des photos et vidéos inratables, être plus productif ou organiser facilement son quotidien.

L’IA de Google au service de vos photos

Google a d’abord pensé aux créatifs, dans son application photo qui fourmille d’outils dopés à l’intelligence artificielle. Le plus impressionnant, l’outil Retouche magique, permet de modifier radicalement le rendu d’une image. Grâce à l’intelligence artificielle de Google, votre smartphone peut détecter les éléments potentiellement modifiables dans une photo, comme le ciel, ainsi que la taille ou position d’un objet ou d’une personne.

Pour compléter la palette des options de retouche, la Gomme magique propose elle aussi d’améliorer le rendu de vos clichés en effaçant les éléments indésirables. Objets mal placés ou photobomb, l’IA de Google élimine tout élément perturbateur qui nuirait à l’harmonie de vos clichés.

Google AI à la rescousse de votre productivité

Si vos moments de détente sont importants, Google propose également de vous seconder dans votre vie active et d’améliorer votre productivité. Que ce soit dans vos communications comme les SMS ou les mails jusqu’aux outils Google Workspace, Google a saupoudré d’IA tous les outils que vous utilisez dans votre vie professionnelle… ou personnelle.

Pour répondre avec le ton parfait à n’importe quel interlocuteur, le géant de Mountain View intègre, par exemple, Rédaction magique, un outil qui propose différentes réponses adaptées à la réception d’un SMS, du style le plus formel, au plus lyrique.

La suite Google Workspace profite également du déploiement de l’IA au sein de ses principales applications comme Google Sheets ou Google Docs : suggestions de formules mathématiques, de mots pour la rédaction ou suggestion de partage de fichiers, l’IA de Google vous permet de gagner de précieuses minutes dans votre journée de travail.

Gemini est dorénavant présent sur les Google Pixel. L’IA conversationnelle annoncée en début d’année permet de discuter comme vous le feriez avec n’importe lequel de vos contacts. Un contact cependant spécial puisqu’il se base sur la connaissance du moteur de recherche de Google. Il pourra ainsi répondre à n’importe quelle question que vous pourriez lui poser, même les plus complexes.

Votre quotidien se simplifie grâce à l’IA de Google

Dans votre vie quotidienne, Google offre par ailleurs pléthore de solutions pour vous aider et vous faire gagner du temps, à commencer par l’outil Entourer pour chercher. Grâce à lui, n’importe quel objet vu dans un film, dans la rue ou sur internet peut être retrouvé et, s’il peut s’acheter, Google vous indiquera où et comment.

Vous partez en vacances dans un pays dont vous ne maitrisez pas la langue ? Vous avez commandé un produit et son manuel n’est pas dans votre langue native ? Avec Google Lens et la Traduction instantanée, il suffit de pointer votre smartphone vers un texte ou un panneau pour que l’appareil détecte instantanément la langue d’origine et la traduise dans l’une des 49 langues en temps réel.

Si ces fonctionnalités s’avèrent extrêmement utiles au quotidien, elles ne sont qu’une infime partie des nombreuses options intégrant l’IA sur les smartphones Google Pixel. Vous pourrez toutes les découvrir en participant au live Orange x Google Pixel du 17 juin 2024 à 19h, et peut-être gagner l’un des deux Google Pixel 8a mis en jeu.