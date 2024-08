Mini Cooper électrique à 345 € / mois : bonne ou mauvaise affaire ? On décrypte cette offre

La nouvelle Mini Cooper électrique arrive sur le marché français, avec un peu plus d’ambitions que sa devancière à l’autonomie limitée. Le constructeur britannique dégaine une offre en location longue durée à 345 euros par mois pour la France. La bonne affaire ? Décryptage.

Source : Mini

La Mini, c’est un mythe de l’industrie automobile, au même titre que d’autres modèles comme le Range Rover, la Porsche 911 ou encore la Volkswagen Golf. Apparue en 1959, la Mini n’a plus grand-chose de mini six décennies plus tard, et elle est même passée à l’électrique.

Après une première itération pas franchement au niveau, Mini profite de la nouvelle génération de son produit phare pour proposer deux versions électriques plus intéressantes.

Nous avons déjà pu la prendre en main, et même si elle n’est pas exempte de tout reproche, elle reste néanmoins une voiture électrique attachante avec des technologies vraiment au goût du jour et une vraie personnalité, dans tous les sens du terme.

Le point bloquant, ce sera sans doute le prix de façade, à savoir 34 000 euros. Et n’escomptez pas de bonus, puisque la voiture est fabriquée en Chine. La bonne nouvelle pour Mini, c’est qu’elle pourrait être exemptée de la hausse des frais de douane sur les voitures électriques fabriquées en Chine. Affaire à suivre.

Toujours est-il que la Mini Cooper a beau s’afficher avec un prix d’entrée délirant pour une citadine, le montant en location longue durée est beaucoup plus attrayant : à partir de 345 euros par mois. Louche n’est-ce pas ? Pas forcément, et nous allons voir ensemble les rouages et la mécanique derrière cette offre plutôt bien construite car, une fois n’est pas coutume, cela ne concerne pas le modèle de base !

La Mini Cooper électrique proposée à 345 euros par mois

La gamme est plutôt simple chez Mini puisqu’il n’y a que deux versions : E et SE. La première développe 184 ch, tandis que la seconde est plus véloce avec 218 équidés. La différence ne se fait pas seulement sous le capot, puisque la capacité des batteries lithium-ion ne sont pas les mêmes, en l’occurrence, elle est de 40,7 kWh sur la Mini Cooper E, et de 54,2 kWh sur la Cooper SE. De quoi afficher respectivement 305 et 402 km d’autonomie WLTP.

La recharge aussi est différente en fonction de la batterie, avec une puissance maximale de 75 kW pour la E, et 95 kW pour la SE. Mais la durée est similaire pour les deux versions.

Pas très sexy cette Mini en finition Classic // Source : Mini

Ça se complique un peu au niveau des finitions, avec quatre choix possible, à savoir Essential, Classic, Favoured et JCW. L’offre qui nous intéresse aujourd’hui concerne le deuxième niveau de finition Classic avec le moteur de 184 ch et la petite batterie octroyant une autonomie de 305 km. Voici les équipements qu’elle embarque de série :

Câble de recharge AC (mode 3) pour la recharge publique

Chargement en courant alternatif jusqu’à 11 kW

Chargement en courant continu (jusqu’à 75 kW)

Plug&Charge pour des paiements automatisés partout (en fonction de l’infrastructure de recharge)

Intégration Apple Car Play et Android Auto

Intelligent Personal Assistant

MINI Navigation

Tapis de sol en velours

Climatisation automatique avec contrôle à 2 zones

Écran central circulaire de 24 cm de diamètre avec technologie OLED

Contour de la calandre avant et autres éléments de conception en noir brillant

Phares et feux arrière LED

Alerte de collision avant avec intervention sur les freins

Alerte de sortie de voie

Appel d’urgence

Assistant de conduite avec aide au maintien de la trajectoire, détection des angles morts, prévention des collisions arrière et alerte de sortie de véhicule

Assistant de stationnement avec contrôle actif de la distance et caméra de recul

Informations & Assistances sur les limitations de vitesse

Régulateur de vitesse dynamique

Jantes de 16 pouces

À cela, le pack S d’une valeur de 3 000 euros est aussi inclut et intègre les éléments suivants :

Accès confort

Affichage tête haute couleur

Sièges avant chauffants

Recharge par induction du smartphone

Alarme

Projecteurs avant full LED

Modes de conduite « Mini Modes »

Commutation automatique des feux de route

Comme vous pouvez le constater, la dotation de cette finition est plutôt complète, et la montée sur des finitions du dessus à quelques éléments esthétiques supplémentaires, comme des matériaux de meilleures qualités à l’intérieur ou de nouvelles jantes.

Bonne nouvelle, l’écran de 24 cm de diagonale est de série sur tous les modèles ! // Source : Mini

Pour la couleur, ce sera la teinte « Melting Silver » de série, une peinture gratuite et plutôt triste pour une modèle comme la Mini. Le choix d’une autre couleur vous fera sortir de l’offre de financement, tout comme opter pour les jantes de 17 ou de 18 pouces disponibles en options.

Quelles sont les conditions pour être éligible à l’offre LLD de la Mini Cooper électrique à 345 euros par mois ?

Il s’agit d’une offre de location longue durée sur 39 mois (soit trois ans et trois mois, plutôt bizarre) et 10 000 kilomètres par an, soit 30 000 km au total.

Mini indique que l’offre à 345 euros par mois est soumise à un premier loyer de 3 500 euros, qui ne peut pas être absorbé par le bonus écologique de 4 000 euros compte tenu du fait que la voiture n’est pas éligible en France.

Si ça avait été le cas, le montant de l’apport aurait été plus élevé, sans doute à 7 500 euros, moins le bonus, ramenant à 3 500 euros, comme maintenant, mais cela aurait permis de rogner sur la valeur résiduelle de la voiture et d’avoir des mensualités plus basses, sans doute autour de 300 euros par mois, comme l’Alpine A290 par exemple.

Combien vous coûtera la LLD de la Mini Cooper électrique ?

Sur les trois ans et trois mois de location, la Mini Cooper électrique vous coûtera 16 610 euros. Mini Cooper E en finition Classic s’affiche à partir de 38 010 euros sur son site.

En partant de ce prix, vous paierez sur les trois ans de la location 43,6 % du prix de votre voiture. C’est, encore une fois, plus que la décote sur trois ans pour ce type de voiture, puisqu’elle s’établit à environ 30-35 % sur cette période. Même si la demande en électrique ne cesse d’augmenter, impliquant notamment une certaine stabilité des prix, la multiplication des modèles sur le marché devrait faire baisser peu à peu les tarifs en occasion, mais pour le moment, les prix sont encore élevés.

La couleur de base n’est pas vraiment très attrayante // Source : Mini

Notons un changement stratégique chez Mini. Il y a moins de dix ans, Mini proposait des LLD et des LOA quasiment imbattables, avec des mensualités canons et même meilleures que de petites citadines françaises moins puissantes et moins bien équipées. Mini s’est ensuite retrouvé avec un parc de véhicules d’occasion impressionnant au moment des restitutions, et visiblement le constructeur a changé son fusil d’épaule.

Mini a calculé une valeur résiduelle plutôt basse pour son modèle, tout en parvenant à proposer des mensualités et un premier loyer qui ne sont pas franchement indigestes, et surtout sans aucune subvention. Pour le coup, l’offre est assez équilibrée, mais il y a de fortes chances que ce prix d’appel ne fasse pas les affaires de la marque dans l’absolu, compte tenu du fait qu’en occasion, une telle voiture sans plus d’options a plus de mal à trouver preneur.

L’objectif de Mini est clairement d’appâter les clients avec une offre plutôt basse, mais de les encourager à aller chercher le modèle du dessus, sans forcément trop rajouter aux mensualités, car la valeur résiduelle doit aussi augmenter quand la voiture est mieux équipée.

L’offre n’étant pas une LOA, il n’y a pas d’option d’achat. Il faudra ainsi obligatoirement restituer la voiture à la fin du financement. Comme d’habitude, attention aux frais de remise en état, puisqu’ils peuvent faire mal si la voiture n’est pas restituée en bon état.

Les éléments à retenir

Sans même bénéficier de subventions, l’offre de Mini n’est vraiment pas délirante par rapport à celles de voitures subventionnées, comme la R5 E-Tech à 280 euros par mois ou encore l’Alpine A290 à 290 euros par mois.

Le problème, c’est que même si ce modèle est correctement équipé, il lui manque une chose essentielle pour une Mini : le look. La voiture n’est clairement pas la même en finition Classic qu’en finition JCW, et même Favoured, et pour ce genre de voitures, il y a souvent de la demande pour quelques excentricités, des matériaux de meilleures qualités et de plus belles jantes. Car même s’il s’agit de l’acquisition d’une voiture électrique, l’achat d’une Mini reste avant tout un achat plaisir.

La Mini Cooper SE en finition « Favoured » a un peu plus de gueule, n’est-ce pas ? // Source : Mini

Comme nous vous l’avions expliqué dans un dossier dédié, il y a aussi une autre réalité à prendre en compte, c’est la baisse des valeurs résiduelles des voitures. Avec une valeur résiduelle basse, cela fait monter les mensualités. Et comment sait-on que la valeur résiduelle est haute ? En regardant tout simplement ce que vous payez sur trois ans de location.

En l’occurrence, payer 43,6 % du prix pour une Mini Cooper électrique, cela veut dire que la marque anticipe surtout une baisse des prix des voitures électriques d’occasion d’ici les prochaines années par rapport à aujourd’hui. Et c’est exactement le même schéma avec l’offre de la R5 à 280 euros par mois, où nous arrivions à une valeur impressionnante de 48 % sur trois ans.