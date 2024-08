Oppo s’embarque dans l’ère des smartphones à trois écrans : en voici la preuve

Un récent post du directeur exécutif d’Oppo laisse entendre que la marque travaillerait sur un téléphone pliable à trois volets. Une annonce qui semble paver la voie à une nouvelle ère des smartphones pliants.

L’Oppo N2 Flip pour illustration // Source : Frandroid – Chloé Pertuis

Oubliez le téléphone à deux plis, les constructeurs de smartphones se penchent déjà sur des smartphones pliants à trois plis. Oppo par le biais de l’un de ses directeurs de produits, Zhou Yibao, a laissé échapper un modèle sur lequel travaille la marque.

Une nouvelle ère technologique

Après Huawei, c’est au tour d’Oppo de laisser échapper par mégarde son concept de smartphone pliant à trois volets. On apprend via Android Central, que Zhou Yibao, directeur de produits, a publié une image de ce smartphone sur Weibo, plateforme chinoise de micro-blogging similaire à X (anciennement Twitter).

Image conceptuelle du smartphone pliant à trois volets d’Oppo // Source : Zhou Yibao / Weibo

Difficile d’en savoir plus sur le smartphone, d’autant plus que le post a disparu peu de temps après sa publication. Zhou Yibao y indiquait qu’Oppo travaille sur différents concepts de téléphone pliants et que celui-ci pourrait réellement être commercialisé. Une annonce peut être trop précipitée pour la marque.

Gadget ou véritable utilité ?

Ces déclarations vont dans le sens de nombreux constructeurs qui souhaitent voir évoluer le format du smartphone pliant. Les téléphones pliables n’en finissent plus de se démocratiser. Le dernier exemple en date étant lors des jeux olympiques de Paris où Samsung, sponsor officiel de l’événement, a distribué en masse aux athlètes une édition spéciale du Z Flip 6 vu à de multiples reprises lors des diverses cérémonies.

Avec une ingénierie aussi poussée, le prix de ces smartphones se classe dans le haut du panier. Avec un prix important et au-delà de la nouveauté, reste à savoir si ces smartphones trouveront une utilité dans nos usages quotidiens.

L’IFA 2024, le salon des nouvelles technologies à Berlin, arrivant à grands pas, nous devrions avoir plus d’informations sur les nouvelles tendances du marché smartphone.