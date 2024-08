Voici à quoi ressemble un smartphone Huawei qui se plie en trois

Deux photos d’un même appareil, deux fuites « accidentelles » d’un smartphone Huawei qu’on n’avait jamais vu. Il s’agirait d’un smartphone pliable deux fois, avec deux charnières, pour avoir un grand écran de 10 pouces.

Richard Yu de Huawei avec un mystérieux smartphone // Source : Whylab

On commence à bien connaître les smartphones pliables au format livre : il y a la star qu’est le Samsung Galaxy Z Fold 6, le casseur de prix qu’est le Honor Magic V2, le bien noté OnePlus Open ainsi que le nouvel entrant qu’est le Pixel 9 Pro Fold. Mais Huawei, qui fabrique aussi des modèles pliables, voudrait aller plus loin dans la proposition. Deux photos en fuite montrent un appareil qui ne semble pas être un prototype.

Ces photos qui montrent un PDG de Huawei avec un smartphone jamais vu

Les rumeurs remontent déjà à plusieurs mois : Huawei travaillerait sur un smartphone triplement pliable. Pour le moment, la marque n’a rien dit là-dessus, mais deux photos ont fuité, comme l’a rapporté GSMArena. Elles montrent toutes deux Richard Yu, président de la division grand public de Huawei. Sur ces deux photos, on le voit tenir un smartphone Huawei qu’on n’arrive pas à identifier et pour cause : il n’aurait pas encore été présenté au public.

Richard Yu avec un smartphone Huawei inconnu // Source : Whylab

On voit un smartphone qui semble se plier deux fois, avec à l’intérieur des écrans un poinçon sur la gauche pour ce qui serait logiquement le capteur selfie. Si l’on croit ça, c’est parce qu’on aperçoit deux légers plis et deux charnières, au lieu d’une seule, comme c’est le cas sur le Huawei Mate X5. Selon le leaker Digital Chat Station, cet appareil ressemble à un projet de recherche et développement qu’il aurait déjà vu, comme il l’a indiqué sur Weibo.

Richard Yu avec un smartphone Huawei inconnu // Source : Whylab

Difficile de croire que ces fuites soient fausses, ni même qu’elles soient accidentelles. Richard Yu, en bon homme d’affaires, sait pertinemment qu’il est risqué de sortir avec un smartphone pas encore présenté. Si cela dérangeait vraiment Huawei, alors il ne l’utiliserait pas, du moins pas en public. C’est peut-être quoi prendre la température avant une présentation officielle.

Ce qu’on sait de ce smartphone Huawei qui se plie deux fois

Selon Digital Chat Station toujours, ce smartphone serait équipé d’un écran interne à deux pliures de 10 pouces, ce qui en fait presque une tablette, ou une « phablette » pour ceux qui ont connu ce terme. Un modèle qui serait équipé d’un SoC de la série Kirin 9, les puces de Huawei. Côté design, si l’on en croit les photos, le bloc photo serait assez protubérant : de quoi s’attendre à de bonnes capacités en photo. Si le smartphone pourrait être assez épais dans les mains, il ne devrait pas être trop large.

Huawei Mate X5 // Source : Frandroid

Si l’on pensait que ce smartphone aurait été présenté fin juin, il n’en a pas été le cas. Mais pour le leaker chinois, il serait présenté avant le Huawei Mate 70, prévu pour la fin de l’année en Chine. Rendez-vous est donc donné dans quelques mois au plus tard pour (peut-être) découvrir ce smartphone innovant. Quant à une sortie en France, difficile d’y croire : Huawei ne commercialise plus beaucoup de smartphones chez nous et encore moins des modèles aussi expérimentaux.