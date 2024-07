Le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition : voici ce que Samsung va offrir à tous les athlètes des Jeux de Paris 2024

Paris 2024 s'annonce comme l'olympiade la plus connectée de l'histoire. En tête de peloton technologique, Samsung avec son Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition.

Alors que le compte à rebours pour les Jeux Olympiques de Paris 2024 est lancé, Samsung annonce qu’il va offrir son dernier smartphone pliant à tous les athlètes.

Il s’agit du tout nouveau Galaxy Z Flip 6, que l’on a pris en main lors de l’événement Unpacked à Paris, et ce n’est pas un hasard.

En tant que sponsor officiel des Jeux Olympiques, la firme sud-coréenne a choisi de marquer le coup en annonçant une édition spéciale de son smartphone pliable pour tous les athlètes participant aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Un smartphone aux couleurs de l’olympisme

Le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition n’est pas qu’un simple Z Flip 6. Certes, il arbore fièrement les anneaux olympiques et paralympiques sur sa coque arrière, le tout uniquement en jaune flamboyant.

Pour parfaire le look, Samsung s’est associé à la marque de luxe Berluti pour créer un étui Flipsuit en cuir vénitien, arborant une patine aux couleurs des anneaux olympiques. Les logos du fabricant et des Jeux sont même gravés en or.

Sous le capot, le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition est bourré de fonctionnalités alimentées par l’IA de Samsung, baptisée Galaxy AI. Parmi elles, on trouve des outils de traduction en temps réel, particulièrement utiles dans le contexte multiculturel des Jeux Olympiques.

Mais ce n’est pas tout : l’IA propose également des aides pour optimiser les prises de vue et réaliser des vidéos au ralenti.

Samsung ne s’est pas contenté d’offrir un smartphone. Le Galaxy Z Flip 6 Olympic Edition sera livré avec une eSIM Orange avec 100 Go de données 5G. De plus, le smartphone intégrera une carte d’accès illimité aux transports en commun parisiens, en partenariat avec Île-de-France Mobilités. Un pass pour des boissons gratuites aux distributeurs Coca-Cola du village olympique… directement dans Samsung Wallet. Des petites attentions qui devraient faciliter le quotidien des sportifs.

Côté logiciel, plusieurs applications officielles du Comité International Olympique seront préinstallées. Une application d’échange de pins physiques et numériques est même prévue. A priori, c’est une habitude des JO.

Enfin, le CIO a assoupli sa règle interdisant aux athlètes d’apporter des effets personnels lors des cérémonies de remise des prix. Les médaillés pourront ainsi monter sur le podium avec leur Galaxy Z Flip 6 en main.

Les athlètes seront les premiers à recevoir ce smartphone dès le 18 juillet, soit une semaine avant sa mise en vente officielle.