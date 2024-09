Samsung Galaxy S24 FE : voici les coloris attendus

Samsung s’apprête à renouveler son offre « Fan Edition » avec le Galaxy S24 FE.

Source : Android Headlines

Le Samsung Galaxy S24 FE serait bien prévu. De nouvelles images, publiées par le site Android Headlines, nous offrent un aperçu détaillé de ce que sera probablement le prochain smartphone « Fan Edition » de Samsung.

À première vue, le design du S24 FE semble fortement s’inspirer de son grand frère, le Galaxy S24. On retrouve des bords plats, une configuration à triple caméra arrière avec des découpes individuelles pour chaque objectif, et un poinçon centré à l’avant pour la caméra selfie.

Une explosion de couleurs

La nouveauté, c’est la palette de couleurs proposée. Les rendus nous montrent le S24 FE dans quatre teintes distinctes : graphite, bleu, vert et jaune. Dans un marché souvent dominé par des couleurs sobres, voir un constructeur majeur oser le jaune vif est rafraîchissant.

Source : Android Headlines

Cependant, une question subsiste : s’agit-il de toutes les couleurs qui seront disponibles au lancement ? Pour rappel, le Galaxy S23 FE était proposé en six coloris, dont deux exclusifs au site officiel de Samsung. Il est donc possible que d’autres options fassent leur apparition plus tard.

Quelles caractéristiques ?

Evidemment, c’est ce qui se cache sous le capot qui déterminera vraiment la valeur de ce S24 FE. Selon les rumeurs, le smartphone Android devrait être équipé du processeur Exynos 2400e. Ce choix est intéressant, car il s’agit d’une version légèrement modifiée du SoC que l’on trouve sur le S24 vendu en Europe.

L’écran serait une dalle OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Combiné à une batterie de 4 565 mAh, cela promet une autonomie confortable, bien que les vitesses de charge (filaire et sans fil) semblent rester identiques aux précédents modèles FE. C’est peut-être là que réside un premier compromis.

Côté photo, Samsung semble vouloir offrir une expérience proche de celle des S24 classiques. On parle d’un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 MP et d’un téléobjectif 3x de 8 MP.

Un point intéressant à noter est la mention des « fonctionnalités Galaxy AI ». Samsung a beaucoup misé sur l’intelligence artificielle avec sa série S24. Si ces fonctionnalités sont effectivement présentes sur le S24 FE, cela pourrait être un argument de vente majeur, offrant une expérience « premium » à un prix plus abordable.

Les rumeurs suggèrent un lancement en octobre pour le Galaxy S24 FE. Et donc juste avant la saison des fêtes, tout en évitant une concurrence directe avec les flagships de début d’année, les Galaxy S25.