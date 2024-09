Avec cette nouvelle fonction, Google va vous permettre de remonter le temps dans vos résultats de recherche

Véritable mémoire du web, l’Internet Archive s’est associé avec Google pour donner accès à un large historique de pages web, directement depuis les résultats de recherche du géant de Mountain View.

La page d’accueil de Frandroid en 2010 // Source : Wayback Machine

Savez-vous à quoi ressemblait Frandroid en 2010 ? Hé bien à peu près à ce que vous pouvez voir dans l’image juste au-dessus de ce paragraphe. Bonne nouvelle, cette sublime page archivée par la Wayback Machine est désormais accessible directement depuis les résultats de recherche de Google.

Comme l’explique 9to5Google, la firme s’est associée avec l’Internet Archive, une ONG dédiée à l’archivage du web, pour offrir un accès facilité à l’historique des très nombreuses URLs. En 3 clics, il devient donc possible de remonter le temps au sein des résultats de recherche de Google. Un partenariat qui vient combler le vide créé par la suppression du cache Google acté en février dernier.

Concrètement, ces pages archivées sont accessibles en cliquant sur les trois points verticaux à côté d’un résultat puis choisissant « En savoir plus sur cette page ». Tout en bas de la fenêtre qui s’ouvre, vous pourrez voir un lien vous proposant de « Voir les versions précédentes sur Internet Archive ». En cliquant dessus vous serez instantanément transporté sur une version archivée de la page en question.

Comment accéder aux résultats d’Internet Archive // Source : capture d’écran Google

Pour le moment, la fonctionnalité est toujours en cours de déploiement et ne vous permet de consulter qu’une seule version archivée de la page (à moins de jouer avec la date inscrite dans l’URL), mais l’Internet Archive indique bel et bien qu’il sera possible, à terme, de voir différentes versions de la même page à travers les âges.

Une « capsule temporelle numérique »

« Cette capsule temporelle numérique transforme notre navigation présente en un voyage à travers l’histoire de l’internet. Désormais, il suffit d’un clic sur les résultats de recherche de Google pour ouvrir un portail vers un web plus complet et plus riche, qui se souvient de ce que d’autres ont oublié » poétise le directeur d’Internet Archive. Du côté de Google, on indique que ce partenariat permettra de fournir « du contexte et des informations utiles » directement depuis les résultats de recherche.

En attendant un déploiement plus complet, si vous souhaitez vous amuser à découvrir à quoi ressemblait le web il y a 10 ans, vous pouvez aller directement sur le site de la Wayback Machine qui vous présentera l’historique de n’importe quelle URL que vous lui indiquerez.

