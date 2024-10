Avec ce forfait, Free prend une nouvelle avance et devient l’opérateur le plus généreux en data

Le trublion des télécom augmente une nouvelle fois la data de son Forfait Free 5G, le portant à 350 Go. Cette offre en fait désormais le forfait le plus généreux du marché français en termes de volume de données mobiles.

Free augmente l’enveloppe data de son Forfait 5G. Les abonnés bénéficient désormais de 350 Go de 5G par mois en France métropolitaine, contre 300 Go auparavant, sans augmentation de prix (19,99€/mois). Cette évolution est effective immédiatement pour tous les abonnés, nouveaux et anciens.

L’opérateur confirme ainsi sa stratégie d’enrichissement de ses offres et son engagement de ne pas modifier les tarifs de ses forfaits mobiles jusqu’en 2027. Les abonnés Freebox (à partir de la Pop) profitent toujours de l’illimité en 5G/4G en France métropolitaine grâce aux avantages Free Family.

Historique de l’evolution du forfait Free // Source : Free

Pour les utilisateurs à l’étranger, le forfait inclut 35 Go de 4G par mois dans plus de 110 destinations.

Le forfait free à 19,99 euros en bref :

350 Go de 5G sur le réseau de Free

35 Go de 4G en itinérance dans plus de 110 destinations

Les appels, SMS et MMS en illimités en France métropolitaine

L’application TV OQEE incluse

Le Forfait Free 5G est disponible à 19,99€/mois avec 350 Go de data en 5G/4G.

Ce forfait mobile donne également accès à OQEE, l’application de Free qui permet de regarder la télévision en direct ou en replay sur smartphone, tablette, PC et Smart TV.

Ce que propose la concurrence pour le même prix ?

Sur le réseau de SFR, RED propose une offre à 19,99 euros par mois pour les voyageurs avec son forfait mobile incluant 300 Go de données 5G utilisables en France métropolitaine et 35 Go de 4G en itinérance depuis plus de 124 destinations, dont des destinations lointaines comme le Japon, l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

B&You, sur le réseau Bouygues Telecom, se positionne avec un forfait sans engagement attractif à 16,99 euros par mois pour 300 Go de données mobiles. Il inclut également 35 Go de 4G utilisables en Europe et dans les DOM. Contrairement aux offres de RED et Free, ce forfait ne propose pas d’itinérance en dehors de ces zones.

Du côté d’Orange, l’offre 5G avec 300 Go de données s’avère beaucoup moins compétitive à 67,99 euros par mois avec un engagement de 24 mois. Il vaut mieux se tourner vers Youprice, un MVNO sur le réseau Orange, qui propose un forfait plus raisonnable avec 180 Go pour 11,99 euros par mois sans engagement, offrant ainsi un meilleur rapport data/prix.

