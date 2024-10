Facebook développe son propre moteur de recherche : un nouveau danger pour Google et Bing

Meta, le groupe propriétaire de Facebook, poursuit ses travaux de développement lié à l’intelligence artificielle en travaillant sur un moteur de recherche maison pouvant se passer de Bing ou Google.

Au jeu de l’intelligence artificielle, tout le monde veut sa part du gâteau. Meta avec Meta AI souhaite même se passer des intermédiaires. On apprend via The Verge que le géant de la tech’ travaille sur un moteur de recherche maison.

Voler de ses propres ailes

Pour le moment, lorsque Meta AI reçoit une requête de ses utilisateurs, il va chercher ses réponses du côté de Google ou Bing. Une solution qui ne semble pas convenir au propriétaire de Facebook.

The Verge rapporte que le robot d’indexation de Meta aurait été repéré sur le Web il y a quelques mois. Celui-ci va permettre au groupe de créer une base de donnée d’informations pour son assistant IA, en particulier sur des sujets comme l’actualité, le sport ou la bourse.

Plus qu’une base de données, on apprend également, via Bloomberg, que Meta aurait développé la technologie nécessaire pour créer son propre moteur de recherche et minimiser l’impact de Google.

Grâce à ces outils, le robot de Meta pourrait s’affranchir partiellement de Google et Microsoft, de quoi anticiper un éventuel retrait de ces fournisseurs tout en assurant une qualité de service à ses usagers. On apprend par ailleurs que Meta a annoncé un accord avec l’agence de presse Reuters pour intégrer ses articles de presse dans les réponses de son assistant IA.

Bien que Meta AI ne soit pas encore disponible en Europe en raison de l’AI Act, le robot compte près de 185 millions d’utilisateurs actifs par semaine dans le monde, selon une déclaration de Mark Zuckerberg.