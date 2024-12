Samsung se positionne pour devenir un géant de la robotique

Le géant coréen suit la tendance en devenant l’actionnaire principal de Rainbow Robotics, se positionnant ainsi dans le secteur en pleine expansion de la robotique, à l’instar d’autres entreprises.

Nvidia l’a senti venir : la prochaine grande ère technologique pourrait bien être celle des robots. Le mouvement continue de prendre de l’ampleur entre Tesla et son robot Optimus, ChatGPT et son projet de robot humanoïde ou plus récemment Asus qui partage des ambitions similaires. Samsung entre à son tour dans la course en s’associant à Rainbow Robotics.

Rainbow Robotics a été fondée en 2011 par des chercheurs du Centre de l’Institut coréen des sciences et technologies avancées (KAIST). Sur son site internet, on apprend que l’entreprise a déjà plusieurs robots à son actif, allant des robots industriels à base de bras articulés, aux robots quadrupèdes que l’on a l’habitude de voir chez Boston Dynamics, en passant par des robots humanoïdes.

Les robots humanoïdes de Rainbow Robotics // Source : Rainbow Robotics

Se positionner dans le secteur

Samsung était déjà parti prenant de Rainbow Robotics rapporte TechCrunch. Le constructeur coréen détenait une participation de 14,7 % dans l’entreprise en 2023 et l’augmente aujourd’hui à 35 %, pour un montant estimé à 267 milliards de KRW, soit environ 174 millions d’euros en conversion brute. Avec cette acquisition, Samsung devient l’actionnaire majoritaire, devant le fondateur de l’entreprise, Oh Jun-ho.

Avec cette participation, Samsung indique vouloir renforcer son département robotique et accélérer le développement de robots humanoïdes, sans toutefois préciser d’application spécifique. Rainbow Robotics sera intégrée en tant que filiale de Samsung, et l’opération devrait être finalisée en février 2025.