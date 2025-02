Gemini déploie une de ses meilleures fonctions sur iPhone

Fini les recherches superficielles : avec Deep Research, Gemini transforme votre iPhone en véritable assistant de recherche intelligent.

On pourra penser que Google privilégie Android avec Gemini. Mais l’IA est au-dessus de tout chez Google, l’iPhone bénéficie donc de tout qui est neuf sur Gemini… dont Deep Search.

Vous en avez marre des réponses approximatives de votre assistant IA ? Google a pensé à vous. Le géant de la tech vient de déployer Deep Research sur iPhone, une fonctionnalité qui va changer la donne. Finie l’époque où l’IA se contentait de réponses rapides et parfois douteuses.

Une IA qui prend son temps pour bien faire les choses

Deep Research, c’est comme avoir un assistant de recherche ultra-performant dans votre poche. Au lieu de vous balancer la première info venue, il fait un vrai travail de fond. Et oui, ça prend un peu plus de temps — comptez 5 à 10 minutes — mais le jeu en vaut la chandelle.

Cette technologie va au-delà de la simple correspondance de mots-clés en synthétisant des informations provenant de diverses sources, y compris du texte, des images et des PDF, pour produire des réponses plus complètes et contextualisées.

Comment ça marche concrètement ? D’abord, il vous propose un plan de recherche que vous pouvez ajuster selon vos besoins. Ensuite, il part en exploration sur le web, vérifie chaque information, compare les sources… Bref, il fait le boulot qu’on ferait nous-mêmes si on avait le temps et la patience de tout vérifier.

Les secrets de la machine

Sous le capot, c’est le modèle Gemini 1.5 Pro (en attendant Gemini 2.0) qui fait tourner la boutique. Sans vous noyer dans le jargon technique, disons que cette version est capable de réfléchir de manière plus poussée et de jongler avec beaucoup plus d’informations que ses prédécesseurs.

Petit bémol : Google a mis quelques garde-fous. Vous ne pourrez pas lancer 50 recherches approfondies par jour (ce qui est plutôt logique), et il faudra faire les choses une par une. C’est le prix à payer pour avoir des réponses vraiment fiables.

Une nouvelle ère pour la recherche mobile

OpenAI propose aussi quelque chose de similaire avec ChatGPT.

Pour profiter de tout ça sur votre iPhone, il faudra sortir la carte bleue : comptez 21,99 € par mois pour l’abonnement Gemini Advanced. Une fois que c’est fait, rien de plus simple : mettez à jour l’app et activez l’option Deep Research.

Ce qui est vraiment intéressant, c’est de voir à quel point on s’éloigne des assistants basiques style Siri. Maintenant, on peut avoir des conversations vraiment poussées avec notre IA, obtenir des réponses documentées, vérifiées.

Au final, Deep Research nous montre peut-être ce que sera l’avenir des assistants IA : moins de réponses à l’emporte-pièce, plus de contenu réfléchi et vérifié. Certes, il faut être un peu plus patient (5 à 10 minutes), mais quand on voit la qualité des réponses, on se dit que c’est un bon compromis.

