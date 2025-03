Smart Connect : l’outil pratique de de Motorola pour passer d’un écran à un autre

Présents au MWC 2025, Motorola et Lenovo présentent une nouvelle version de Smart Connect permettant de connecter plus facilement PC, smartphones et tablettes.

Smart Connect revient chez Motorola dans une version 2.0 // Source : Motorola

Présents au MWC 2025 de Barcelone, Motorola et Lenovo présentent une nouvelle version de Smart Connect, un outil permettant de créer une expérience multi-appareils entre les smartphones, tablettes et PC issues de deux constructeurs. Dans cette nouvelle version, Smart Connect présente de nouvelles fonctions liées à l’intelligence artificielle et s’ouvre à de nouveaux appareils.

Un transfert facilité

Avec Smart Connect, Motorola permet aux appareils Android de s’équiper d’une fonctionnalité bien connue des utilisateurs d’Apple : le partage simplifié de fichier ou encore plus récemment la recopie d’écran ou le copier-coller de contenus.

Une recherche plus naturelle

Motorola indique que plus de neuf millions d’utilisateurs mensuels utilisent d’ores et déjà Smart Connect avec ces fonctions de miroir et transferts de fichiers. Avec l’IA, le constructeur indique que ces processus seront « encore plus fluides ».

Grâce à l’intelligence artificielle, il devrait être possible de piloter l’application à l’aide de commandes vocales pour diffuser plus facilement du contenu, sur un téléphone, un PC, une tablette ou un téléviseur intégrant la technologie Miracast. De plus, Motorola précise qu’avec cette nouvelle version, les utilisateurs pourront utiliser une recherche en langage naturel pour retrouver des documents sur les différents appareils. Une amélioration bienvenue, qui prend de plus en plus de place avec la démocratisation d’outils IA.

Une bonne nouvelle n’arrivant pas seule, Motorola précise offrir une intégration tierce permettant à davantage d’utilisateurs Android d’essayer le service. La nouvelle version de Smart Connect sera disponible dans les semaines à venir sur n’importe quel PC Windows (10 ou version ultérieure) via le Microsoft Store, et sur quelques tablettes Lenovo et appareils Motorola via le Google Play Store. Motorola invite les utilisateurs à se rendre sur leur FAQ pour obtenir la liste des appareils compatibles.