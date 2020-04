Lenovo Legion 5 : un laptop gaming abordable sous Ryzen 7 4800H et RTX 2060

Lenovo a renouvelé cette semaine l'essentiel de sa gamme de PC portable gaming Legion. Parmi les modèles les plus intéressants, les Legion 5 et 5i équipés respectivement de processeurs AMD Ryzen 4000 (Renoir) et Intel de 10ème génération (Comet Lake-H). Les deux produits se baseront sur le même châssis, mais avec certaines options exclusives.

Lenovo a officialisé ce 16 avril sa nouvelle gamme de PC portables taillés pour le jeu. Sous l’égide de sa gamme Legion, désormais bien implantée sur le marché, le constructeur chinois a tenu à proposer des modèles abordables sans trop faire l’impasse sur les performances. C’est la raison d’être du tandem Legion 5 / 5i — tous les deux sont attendus en France à compter du mois de mai, mais avec une différence de taille : le premier (Legion 5) sera équipé de processeurs AMD Ryzen 4000, tandis que le second (Legion 5i) sera propulsé par la 10ème génération de processeurs Intel.

À partir de 899 euros pour le Lenovo Legion 5, mais 1099 euros minimum pour le Legion 5i

Annoncé à partir de 899 euros, le Lenovo Legion 5 embarque un écran IPS 15,6 pouces Full HD certifié DisplayHDR 400 ( jusqu’à 144 Hz, 300 nits, 3 ms de temps de réponse et certification Dolby Vision en prime). On y trouve au choix un Ryzen 5 4600H ou un Ryzen 7 4800H, tandis que la partie graphique est généreusement assurée (Quelle que soit la version choisie) par une RTX 2060. L’ensemble est épaulé de 8 ou 16 Go de DDR4 à 3200 MHz, tandis que le stockage comprend entre 128 Go et 1 To de SSD, avec 1 To de HDD (5400 ou 7200 tr/min) en option.

Le modèle Intel, Legion 5i, se montre pour sa part un peu plus riche en options, mais il est aussi plus coûteux puisqu’attendu à partir de 1099 euros en France. Décliné en 15,6 pouces lui aussi, l’appareil peut profiter d’une dalle IPS Full HD de 240 Hz pour 1 ms de temps de réponse et 500 nits de luminance maximale (certifications DisplayHDR 400 et Dolby Vision là aussi au menu). Côté processeur il faudra choisir entre un Core i5-10300H, un i7-10750H et un i7-10850H ; et côté cartes graphiques entre des NVIDIA GeForce GTX 1650, 1650 Ti, 1660 Ti ou encore RTX 2060. L’ensemble sera là aussi épaulé de 8 ou 16 Go de DDR4 et les mêmes options de stockage s’appliquent à ce Legion 5i.

Les deux appareils profitent d’une batterie 80 Wh pour une autonomie estimée à plus ou moins 5 heures. Ils ont par ailleurs l’avantage d’être compatibles l’un comme l’autre avec la norme Wifii 6 (via une puce Intel 2×2), mais délaissent malheureusement le port Thunderbolt 3 qui équipait pourtant leur prédécesseur le Legion Y740-15. À la place, la connectique se limite pour les deux modèles à 1 port USB 3.1 Gen 1, 1 port USB Type-C, 2 port USB 3.1 Gen 1, 1 sortie HDMI 2.0, une prise Ethernet RJ45 et un combo micro-casque.