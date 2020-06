Honor annonce un smartphone anti-COVID, capable de prendre votre température

Au rayon des nouveautés étonnantes sur smartphone, Honor pourrait bien tenir son champion. La filiale de Huawei a annoncé, en Chine, son Honor Play 4 Pro : un smartphone milieu de gamme équipé d'un capteur infrarouge destiné à prendre votre température ou celle de vos proches.

Alors que l’Europe et l’Asie se remettent doucement de la pandémie de COVID-19, Honor veut tenter de prévenir plutôt que guérir. Avec sa nouvelle gamme Play 4, annoncée en Chine, la filiale de Huawei introduit en option un capteur de température infrarouge destiné à déceler l’un des symptômes du virus, ou en tout cas à donner un indice de son éventuelle présence dans votre organisme ou celui de vos proches. La technologie utilisée n’a rien de nouveau, mais son intégration au sein d’un smartphone, surtout sur le milieu de gamme ciblant les jeunes et le gaming, est peu commune à défaut d’être véritablement une première.

Le smartphone-thermomètre, un nouveau concept signé Honor

Honor promet que son capteur infrarouge est capable de détecter des températures comprises entre -20 et 100 degrés Celsius, ce qui (vous vous en doutez) est plus que suffisant pour mesurer la fièvre chez un être humain. Côté précision de la mesure, le fabricant annonce des températures précises au dixième de degrés.

Comme le rappelle The Verge, Honor n’est pas tout à fait le premier constructeur à avoir l’idée d’ajouter dispositif permettant de mesurer des températures depuis un smartphone. En 2016, CAT avait par exemple lancé son S60, un smartphone renforcé doté d’une caméra thermique. Le cœur de cible était toutefois les professionnels des travaux publics ou encore les gardes forestiers, entre autres.

Trois nouveaux appareils chez Honor, mais seulement en Chine pour l’instant

Excepté la présence d’un capteur de températures sur l’une de ses déclinaisons, le Honor Play 4 Pro est un smartphone milieu de gamme assez classique. On y trouve notamment un SoC Kirin 990 et 8 Go de RAM, pour seulement deux capteurs arrière (un module principal de 40 Mpx ouvrant à f/1,8 et un zoom de 8 Mpx à f/2,4) et deux modules selfie en façade. Il se décline en deux versions, la première avec le capteur de températures infrarouge, l’autre sans. Les deux variantes sont équipées d’une batterie de 4200 mAh.

Honor propose aussi une version plus abordable, dotée d’une fiche technique intéressante, notamment en photo : le Play 4. Ce dernier embarque un SoC MediaTek Dimensity 800 couplé cette fois à 6 Go de RAM. On trouve quatre caméras au dos de l’appareil (un capteur principal de 64 Mpx ouvrant à f/1,89, un module grand-angle de 8 Mpx à f/2,2, un capteur de profondeur de 2 Mpx et un objectif macro de 2 Mpx ouvrant tous les deux à f/2,4). Le tout est ici alimenté par une batterie de 4300 mAh.

Les Honor Play 4 Pro et Play 4 sont tous les deux compatibles compatibles 5G et se limitent à un affichage IPS Full HD+ (2400 par 1080 pixels). La diagonale de l’écran est par contre différente d’un modèle à l’autre, avec 6,57 pouces pour le Play 4 Pro et 6,81 pouces pour le Play 4.

Côté prix, enfin, il faut tabler sur 2999 yuans (376 euros HT) pour le Honor Play 4 Pro doté du capteur de températures, contre 2899 yuans (363 euros HT) pour la variante qui en est dépourvue. Le Honor Play 4, plus abordable, sera pour sa part proposé en Chine dès 1799 yuans (soit 225 euros HT environ). Difficile par contre de savoir si ces appareils trouveront leur chemin jusqu’en Europe.