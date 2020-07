OnePlus Buds : certifiés en Europe, les écouteurs sans fil semblent prêt à être lancés

Le régulateur finlandais SGS Fimko a récemment certifié un appareil répondant au nom de OnePlus Buds. Pressentis pour être intronisés cet été, les premiers écouteurs True Wireless de la marque chinoise devraient s’inviter aux côtés du fameux OnePlus Nord le 25 juillet prochain.

Les écouteurs Bluetooth et sans fil de OnePlus, sobrement intitulés OnePlus Buds, se précisent. Après des bruits de couloirs insistants observés dès le mois de mai, l’appareil audio de la firme chinoise a de nouveau fait parler de lui fin juin par la voix du leaker Mac J. : ce dernier misait en effet sur deux coloris mis à la disposition des futurs clients, un noir et un blanc.

Ça se précise

Celui qui s’inspire ouvertement des lignes esthétiques propres aux AirPod d’Apple s’accapare une fois de plus les projecteurs médiatiques. My Smart Price a en effet repéré une certification SGS Fimko — le régulateur finlandais prévu à cet effet — dans laquelle apparaît une appellation évocatrice : OnePlus Buds (dans un second document disponible sur la source).

Par ailleurs, l’une des sources du média leur a confirmé qu’il s’agissait bel et bien de la paire d’écouteurs sans fil de OnePlus, dont le numéro de modèle E501A est accompagné de la puissance de charge proposée par le boîtier : 7,5 W. Cette certification ne semble pas anodine au regard de la conférence OnePlus organisée le 25 juillet prochain.

Le 25 juillet pourrait tuer le suspens

La filiale de BBK Electronics va en effet introduire son nouveau smartphone abordable, le OnePlus Nord, par le biais d’une application en réalité augmentée à la date susmentionnée. Sa première paire d’écouteurs True Wireless pourrait donc s’inviter à la fête, et dévoiler ses caractéristiques jusque-là inconnues.