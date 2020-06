Le design des « AirPods » de OnePlus se précise avec une variante noire

Pour l'instant exclusivement centré sur des écouteurs bluetooth en tour de cou, le catalogue audio de OnePlus pourrait bientôt s'enrichir d'un modèle entièrement True Wireless, décliné également en noir.

Jusqu’à présent, OnePlus a misé sur des écouteurs tour de cou, donc pas entièrement sans-fil. Mais cela pourrait changer. D’après les informations glanées par l’insider MaxJ, et relayées sur Twitter, la filiale de BBK Electronics préparerait bien de nouveaux écouteurs Bluetooth et True Wireless cette fois. Si la chose avait déjà été évoquée il y a quelques semaines, et mérite encore d’être prise avec des pincettes, on apprend aujourd’hui que OnePlus prévoirait en tout deux coloris pour ce nouveau produit : au blanc s’ajouterait une déclinaison en noir.

Le lancement, lui, est toujours pressenti pour juillet prochain, parallèlement à la présentation du nouveau smartphone milieu de gamme OnePlus Nord.

Un design qui se précise peu à peu

Sans grande surprise, le design de ces nouveaux écouteurs lorgne celui des AirPods d’Apple, tandis que leur boîtier semble beaucoup s’inspirer de celui des Vivo TWS Neo, annoncés début juin. Pour plus de confort, ces écouteurs seraient dépourvus de membranes en silicones, apprend-on.

On ignore par contre s’ils profiteront bien de la réduction de bruit active, comme le propose la concurrence, notamment chez Huawei. 9to5Google, rappelle qu’Oppo (société mère de OnePlus) a récemment présenté ses Enco Free, des écouteurs True Wireless reprenant un design similaire et profitant de l’ANC (Active Noise Canceling). Il n’est donc pas impossible que OnePlus en fasse autant.

Ces nouveaux écouteurs répondraient au nom de « Buds ». On ignore pour l’instant quel serait leur prix, mais au regard du catalogue audio de OnePlus (les OnePlus Bullets Wireless sont à 69 euros), tabler sur une centaine d’euros paraît raisonnable. Attention cependant : dans l’un de ses derniers tweets, MaxJ explique que si sa source semble fiable, il ne s’agit pas de son informateur habituel. De quoi nous forcer à prendre l’ensemble de ces informations avec un peu de recul en attendant une éventuelle officialisation de OnePlus.