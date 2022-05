Acer profite du printemps 2022 pour dévoiler une nouvelle gamme de PC portables sous Windows 11. La marque mise notamment sur un écran Oled pour séduire.

Déjà vu chez Asus et Samsung, l’Oled gagne de plus en plus de place sur le marché des PC portables. C’est désormais Acer qui va proposer une référence avec cette technologie, voici l’Acer Swift 3 Oled.

Un ultraportable Oled à moins de 1000 euros

L’Acer Swift 3 OLED (SF314-71) sera lancé au mois de juillet 2022 à 999 euros. Pour ce prix, Acer nous propose un ultraportable équipé des derniers processeurs Intel Core H-series de 12e génération épaulé par jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5 et du stockage SSD PCIe Gen 4. L’écran est la pièce maitresse de la machine. Il s’agit d’une dalle Oled de 14 pouces au format 16:10 avec une définition 2880×1800 pixels et une certification Vesa DisplayHDR True Black 500. Acer promet une couverture à 100 % du spectre DCI-P3.

Côté connectique, Acer va à l’essentiel avec deux ports Thunderbolt 4, un USB 3.0 et un HDMI sur la tranche gauche, et un autre USB 3.0 avec un port jack 3,5 mm sur la tranche droite. Sans fil, il faudra passer par du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.1. Parmi les autres fonctions à mentionner, il y a le lecteur d’empreinte au niveau du clavier, pour l’authentification Windows Hello, et une webcam Full HD avec fonction de réduction du bruit par IA.

L’Acer Swift 3 devra se confronter avec la nouvelle gamme d’Asus également lancée à moins de 1000 euros avec des écrans Oled.

