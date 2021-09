Amazon Prime Video en septembre : le PSG et les grandes histoires à l’honneur

En septembre, la plateforme Amazon Prime Video fait sa rentrée balle aux pieds avec une nouvelle saison de sa série documentaire sur les 50 ans du PSG. Mais le catalogue des nouveautés et contenus originaux est également dense avec un film français inédit et l'arrivée de la trilogie du Seigneur des Anneaux.

Pour fêter la rentrée, Amazon Prime Video muscle son catalogue. La plateforme accueille ce mois-ci la saison 4 de sa série originale emblématique Goliath, mais aussi fait découvrir The Pursuit of Love. Cette nouvelle série exclusive narre les aventures entre les deux Guerres de Lisa, fille d’une riche famille anglaise qui suit les bouleversements sociétaux et politiques de la première moitié du XXe siècle.

De l’historique et du légendaire

Côté cinéma, Amazon joue la carte Original avec l’arrivée du Bal des Folles, un film Amazon Original français de et avec Mélanie Laurent (17 septembre). L’histoire au XIXe siècle d’Eugénie, une jeune fille énigmatique qui communique avec les esprits et que sa famille décide de faire interner. Elle y rencontre Geneviève, une infirmière du service du professeur Charcot, célèbre pionnier de la neurologie et de la psychiatrie, alors que se préparent le « Bal des folles » au sein de la clinique.

Autre contenu Amazon Original, la nouvelle adaptation du film Cendrillon avec, cette fois, dans le rôle-titre la chanteuse Camila Cabello. Il s’agit évidemment d’une version comédie musicale du célèbre conte où l’on retrouve la marraine la bonne fée, un prince, des souris pour aider… Autre légende à faire son apparition au catalogue, celle du Seigneur des Anneaux. La trilogie culte de Peter Jackson, maintes fois primée, part en quête de l’anneau en septembre.

Le PSG et Rafael Nadal font leur rentrée sportive

Si vous êtes plutôt amateur de sport, place au ballon rond. Amazon Prime a récupéré la diffusion de la Ligue 1. Et en parallèle, la plateforme propose la seconde saison de son documentaire PSG Ô Ville Lumière, 50 ans de légende. La série en trois parties revient sur l’histoire du club parisien avec les témoignages de joueurs de légende qui ont fait la renommée du PSG, mais aussi des stars du moment pour une immersion particulière dans l’histoire et le quotidien du club.

Pour les fans de tennis, c’est toute une série autour de la Rafa Nadal Academy, l’académie de tennis de l’ancien numéro un mondial espagnol, qui est proposée dès le 17 septembre.

Les nouveaux programmes de septembre 2021 sur Amazon Prime Video

Séries TV

The Pursuit of Love (Saison 1 – Amazon Exclusive)

Castle (Saison 1 à 8)

Goliath (Saison 4 – Amazon Original – 24 septembre)

Supernatural (Saison 15 – 27 septembre)

Films, spectacles et documentaires