Deux nouveautés Alexa qui donnent envie pour contrôler tous les appareils de la maison

Voici deux nouveautés intéressantes à retenir parmi les récentes annonces d'Amazon : des interactions plus intuitives et naturelles pour contrôler les objets de votre maison et une nouvelle fonction Map View dans l'application Alexa.

En plus du tout nouvel Echo Hub, Amazon présente d’autres choses intéressantes pour contrôler plus intelligemment votre maison. Il est notamment question de nouvelles expériences au niveau des interactions et d’une nouvelle fonctionnalité appelée Map View dans l’application Alexa.

Commençons par lesdites expériences. Que faut-il comprendre par là ? Tout simplement qu’il devient beaucoup plus naturel de converser avec Amazon Alexa puisque l’assistant vocal va désormais s’appuyer sur un grand modèle de langage (LLM, pour large language model) largement plus puissant et plus efficace pour discuter à l’oral comme le ferait un humain.

Des commandes vocales plus intuitives

Amazon exploite donc cette petite révolution pour débloquer des interactions plus naturelles avec les objects connectés de votre foyer. L’entreprise admet, qu’aujourd’hui, « vous devez toujours vous souvenir de phrases spécifiques et de noms d’appareils, faire plusieurs demandes ou parfois vous répéter ». Or, c’est précisément ce genre de bémols que les nouvelles capacités d’Alexa promettent d’effacer.

Le nouveau LLM d’Alexa est capable de gérer un nombre presque infini de variations et de comprendre comment votre maison est configurée pour déclencher les API et les actions appropriées. […] Si je vous disais que j’ai froid, vous sauriez exactement quoi faire — augmenter le chauffage — et Alexa peut désormais traiter ce même niveau d’ambiguïté. Il suffit de dire « Alexa, j’ai froid » pour qu’Alexa augmente la température. Ou « Alexa, il y a trop de lumière ici », et Alexa baissera l’éclairage. Alexa sera également plus à même de comprendre le contexte. Ainsi, lorsque vous ajouterez d’autres appareils à votre maison, vous pourrez simplement dire « Alexa, allume la nouvelle lumière dans le salon », et Alexa déduira ce que vous voulez dire et agira en conséquence.

La marque invite aussi les utilisateurs et utilisatrices à combiner plusieurs requêtes en une seule phrase. Exemple : « Alexa, ferme tous les stores, éteins toutes les lumières et démarre l’aspirateur ».

Amazon annonce aussi avoir mis en place des outils à destination des constructeurs tiers pour leur permettre d’exploiter l’IA optimisée d’Alexa afin de pouvoir imaginer des demandes uniques selon le produit. Ainsi, un fabricant d’aspirateurs robots pourra faire en sorte qu’avec une phrase du genre « le sol est sale », Alexa sache qu’il faut enclencher l’appareil. « Nous travaillons déjà avec GE Cync, Philips, GE Appliances, iRobot, Roborock et Xiaomi ».

Ces nouvelles interactions seront disponibles aux États-Unis prochainement, et d’abord dans le cadre d’une phase de preview. Il faudra sans doute patienter avant de voir le nouveau LLM derrière Alexa apprendre correctement le français.

Map View

Enfin, parlons de Map View. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité de l’application Alexa. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une carte, tout simplement. Celle-ci affiche un plan de votre maison et les appareils connectés présents dans chaque pièce.

« Vous choisissez les pièces qui sont ajoutées à votre plan, les appareils qui s’affichent et vous pouvez à tout moment supprimer des appareils individuels. Grâce à la carte, vous pouvez éteindre toutes les lumières du rez-de-chaussée d’un simple appui, régler la température, voir les images en direct de vos caméras et vérifier que vous avez bien verrouillé la porte d’entrée, le tout en un seul endroit ».

Pour créer la carte de votre maison, Amazon indique qu’il suffit de scanner votre domicile avec la caméra de votre smartphone. L’option Map View sera déployée d’ici à la fin de l’année, mais uniquement aux États-Unis dans un premier temps.

