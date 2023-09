Amazon Echo Hub : l’écran qui veut gérer chaque objet connecté chez vous

L'Amazon Echo Hub est un tout nouveau produit qui permet de contrôler plus de 140 000 produits domotiques. Vous pouvez ainsi gérer les objets connectés de la maison au travers d'un écran 8 pouces profitant, entre autres, de Matter.

Amazon présente de nouvelles manières de superviser votre maison connectée. Au programme : un assistant Alexa plus épatant que jamais, des commandes intuitives et une fonction baptisée Map View. Hélas, ces ajouts sont pour l’instant réservés aux États-Unis. En revanche, la France a bien droit à l’Amazon Echo Hub.

Un tableau de bord compatible avec plein d’appareils

Echo Hub est ainsi « le premier écran de contrôle de la maison connectée d’Amazon ». Il vient ainsi s’ajouter à l’Echo Show 8 (3e gen) dans la liste des nouveautés hardware. Plus précisément, il s’agit d’un écran tactile de 8 pouces à poser sur un meuble à accrocher au mur (avec un support à acheter séparément). Par le biais de celui-ci, vous aurez accès à un tableau de bord pour gérer les appareils connectés de votre foyer et même « d’armer leur système de sécurité Ring, de démarrer une routine, d’organiser des widgets et de voir plusieurs flux de caméras connectées compatibles ».

L’Amazon Echo Hub dispose d’un capteur infrarouge qui lui permet de détecter si une personne s’approche afin de sortir de son mode veille le cas échéant.

Les compatibilités Zigbee, Thread, Bluetooth et Matter sont de la partie, ce qui rend l’Echo Hub utilisable avec « plus de 140 000 caméras, éclairages, serrures, prises, thermostats, haut-parleurs et autres appareils de la maison connectée disponibles dans le monde entier ».

Prix et date de sortie

L’Amazon Echo Hub est annoncé pour la France au prix de 199,99 euros, mais sans date de commercialisation précise. « Les clients peuvent s’inscrire pour être informés de la disponibilité des précommandes ».