AMD prépare les Radeon RX 7000 et Ryzen 6000 pour 2022

AMD a le vent en poupe. La marque est devenue en quelques années le leader des processeurs sur PC grâce à son excellente architecture Zen. Elle fait aussi une percée sur les cartes graphiques avec RDNA. Les prochains produits sont prévus en 2022.

Après des années d’errements, AMD est de retour au top de sa forme. La firme enchaine les succès avec ses processeurs AMD Zen commercialisés dans les PC, les stations de travail, les serveurs, mais aussi et surtout les consoles de jeux PlayStation et Xbox. Une nouvelle compétitivité qui a même réussi à mettre le géant Intel en difficulté sur son cœur de métier.

Pour autant, tout n’est pas gagné. Notamment, AMD n’a pas encore retrouvé ce succès sur les cartes graphiques face à un Nvidia qui enchainent les excellentes générations de cartes graphiques. Il faut donc persévérer et ne pas ralentir le rythme pour espérer prendre la première place à long terme sur ces deux marchés. Lors de la présentation de ses résultats financiers, AMD a parlé de sa feuille de route.

Suite de l’aventure en 2022

Le futur chez AMD prendra la forme de l’architecture AMD Zen 4 du côté des processeurs et AMD RDNA 3 pour les puces graphiques. AMD a réaffirmé aux investisseurs que Zen 4 et RDNA 3 sont toujours prévus pour 2022. Les produits Ryzen et Radeon de 2022 seront basés sur ces architectures dont on connait encore peu de choses.

Lisa Su, la patronne d’AMD a tout de même affirmé que les processeurs AMD Zen 4 seraient gravés en 5 nm. Du côté des cartes graphiques, l’architecture RDNA 3 pourrait être la première du marché à profiter d’une structure MCM (Multi-Chip Module). Elle permet d’augmenter la vitesse de traitement des tâches en parallèle, un élément intéressant sur une carte graphique dont le travail consiste en beaucoup de tâches répétitives et parallèles.

C’est aussi avec les processeurs AMD Zen 4, ou Ryzen 6000, que la marque devrait lancer la plateforme AM5 avec une compatibilité PCI Express 5.0 et DDR5. De quoi marquer une véritable nouvelle génération sur les PC de bureau qui pourront bénéficier ainsi d’une mémoire et d’un stockage SSD beaucoup plus performant.

Un joli programme qu’il faudra encore préciser en 2022. La pénurie de composants continue de rendre le marché des nouvelles technologies très incertain sur son calendrier.