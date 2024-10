AMD s’attaque au dernier bastion d’Intel avec les processeurs Ryzen Pro

AMD dévoile les Ryzen AI Pro 300, sa dernière série de processeurs qui a clairement en ligne de mire Intel. Le dernier fort de l’équipe bleu tiendra-t-il la charge ?

Intel peut-il vraiment tomber face aux assauts répétés d’AMD et la nouvelle charge envoyée par Qualcomm ? La question est sur toutes les lèvres depuis que les déboires financiers de l’équipe bleue sont connus de tous, que la génération Ryzen AI 300 a été rendue disponible pour le grand public et que les Snapdragon X Elite ont été rendus disponibles.

Intel, l’homme à abattre ? Le requin AMD semble en tout cas sentir le sang qui flotte dans l’eau alors qu’il nous a invités en grande pompe à San Francisco pour dévoiler ses derniers produits. Et si l’intelligence artificielle est — évidemment — au centre de toutes les présentations, c’est en voyant les nouveaux Ryzen AI Pro 300 que l’on comprend mieux le plan derrière la tête du géant californien.

Ryzen AI Pro 300, les mêmes en costard

Commençons par le commencement : c’est quoi, au juste, les Ryzen AI Pro 300 ? Et bien comme l’année dernière avec les Ryzen 8000 Pro, la dernière architecture de l’équipe rouge revêt son plus beau costard pour plaire aux professionnels. Cette nouvelle nomenclature n’est pas bien difficile à comprendre pour les particuliers, quand bien même ils ne profiteront pas de ces SoC, puisqu’elle est un nouveau sobriquet donné à ce qui s’avère être essentiellement les mêmes puces.

Qu’est-ce qui change vraiment ? Comme toujours, les sécurités intégrées au système. AMD promet la protection des attaques pirates « de la puce jusqu’au cloud » par le biais de moult technologies intégrées à la racine du système. C’est également toute une suite de services de déploiement pour permettre la mise en place d’une flotte complète d’ordinateurs pour les entreprises, immédiatement optimisée et compatible avec l’architecture en place. On notera tout de même le NPU du Ryzen AI 9 HX Pro 375 qui monte à 55 TOPS, comme un défi lancé à tous ses compétiteurs, mais rien qui ne change véritablement pas la donne.

Vous l’aurez compris : l’idée est de séduire à nouveau les professionnels, pour lesquels la plateforme Intel est depuis longtemps le choix qui s’impose. D’ailleurs, certaines de ces promesses de sécurité ne sont pas sans rappeler celles rattachées à la plateforme Intel Evo, la marque « ultra optimisée » de l’équipe bleue.

AMD souffle le vent

Cette situation n’est pas anodine. Et pour mieux le comprendre, il faut se pencher sur les comptes de l’entreprise et ses parts de marché. Au second trimestre 2024, selon les analystes respectés de Mercury Research, relayé par Tom’s Hardware, AMD représentait 20,3% des commandes de processeurs x86 pour ordinateurs portables, soit une augmentation de 1% par trimestre et 3,8% par rapport au même trimestre de l’année dernière.

AMD grimpe et grimpe encore, grappillant au passage toujours plus de parts de marché à l’éternel Intel. La vague IA, qui cristallise les espoirs de renouvellement du marché pour tous les OEMs, lève toutes les voiles, et l’équipe rouge est loin d’être mal placée sur ce segment. Il faut voir qu’en 2014, AMD ne représentait que 11% du marché des ordinateurs portables selon les chiffres de PCViewed, contre 29,5% en 2023. La santé est dans le camp du Californien, et l’année est bien loin d’être terminée : les projections du cabinet l’amènent à environ 40% de parts de marché d’ici 2029.

Qualcomm est qui plus est surtout présent dans le marché pour s’attaquer à l’équipe bleue. La partie GPU mobile est aujourd’hui bien dominée par les Radeon, quand les Adreno de Snapdragon ne font pas le poids. Et si Intel Arc suit un joli bonhomme de chemin, et que la firme a su répondre efficacement à l’argument de l’autonomie sur ses Intel Core Ultra 200V, il n’empêche qu’AMD reste un champion de la polyvalence.

Intel récolte la tempête

Mais la vraie bourrasque de l’intelligence artificielle est à voir du côté serveur des choses, le vrai nerf de la guerre. Le segment où les prix flambent rapidement, et où des rois sont couronnés en quelques jours. Si nous n’avons eu d’yeux que pour NVIDIA, le nouveau GAMAM, ces derniers mois, il ne faut pas oublier que l’ombre s’étend également sur les terres du milieu.

Car pour propulser les dernières générations de GPU, il a fallu également lui associer une partie CPU puissante. Et sur ce plan, la gamme Xeon s’essouffle depuis quelques années quand la plateforme Epyc d’AMD ne cesse de récupérer de gros clients. Toujours sur la base de Mercury Research, on peut voir qu’au second trimestre 2024, AMD commandait à lui seul 24,1% du marché CPU serveur, et a volé 5,6% du marché à Intel sur la période.

Si Intel reste le champion des grosses commandes, le haut de gamme est désormais à la solde de l’équipe rouge. Et l’histoire le prouve : ce qui est le haut de gamme d’aujourd’hui devient naturellement le milieu puis l’entrée de gamme de demain. L’année 2024 semble être au beau fixe puisqu’AMD a revu ses prévisions à la hausse de 500 millions de dollars sur le même segment, montrant pleine confiance dans sa nouvelle génération de processeurs Epyc fraîchement annoncée. Il faut dire que lister META et Microsoft comme clients privilégiés a du bon.

L’intelligence artificielle est un vrai game changer

Que les choses soient claires : chez Frandroid, nous ne sommes pas les plus convaincus de l’intérêt de l’intelligence artificielle pour le moment. Il est même certain que plusieurs vannes ont été échangées au travers de divers DMs et salons, certes. Mais n’oubliez pas une chose : c’est de l’intelligence artificielle côté consommateur que nous ne sommes pas convaincus.

Côté professionnel, toute l’industrie est déjà passée à l’intelligence artificielle. Et si les serveurs haut de gamme, premiers concernés par cette nouvelle vague, sont majoritairement sur base AMD, cela veut dire que les expériences IA tournent en priorité sur celle-ci. Cela veut donc également dire que les ingénieurs sont principalement formés sur celle-ci, au détriment naturel d’autres solutions.

Le véritable pouvoir de la gamme Ryzen Pro n’est pas l’adaptation « professionnelle » des SoC de la série Ryzen AI 3, mais les technologies de développement et de déploiement fournies par AMD. Car si le fondeur réussit le tour de force de se placer en tant que pièce centrale de l’économie de l’IA aussi bien sur le matériel que le logiciel, il pourrait très bien suivre le même chemin que NVIDIA ; devenir incontournable.

Le haut de gamme a toujours été le fer de lance de l’industrie de la high-tech, et de cette catégorie découle toujours le milieu et l’entrée de gamme. En se plaçant aussi lourdement sur le secteur professionnel, AMD met en risque d’échec et mat Intel en avançant ses pions aussi bien côté serveur que côté client professionnel. Dès lors, il paraît inévitable que les autres pièces trouvent leur place sur l’échiquier.

Il est encore bien trop tôt pour imaginer qu’Intel ne saura pas répondre, ou que Qualcomm ne réussira pas à réinventer le jeu entier. Mais par cette présentation qui pourrait paraître anodine de prime abord, AMD prouve que la partie ne fait que commencer.