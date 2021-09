Apple Watch Series 7 : écran, nouveautés, prix, santé, date de sortie… tout ce que l’on attend d’elle

Le 14 septembre prochain, lors de la keynote d’Apple, ce devrait être l’autre star du jour au côté de l’iPhone 13. L’Apple Watch Series 7 va faire sa rentrée et c’est sans doute le produit qui va subir le plus de renouveau. Tour d’horizon de ce que l’on en sait (peut-être) et ce que l’on attend de la montre connectée à la pomme.

Septembre est là et, avec lui, les attentes des fans d’Apple vont être satisfaites. La marque californienne a programmé une keynote pour le 14 septembre prochain à 19h (heure de Paris) qui devrait, comme chaque année, dérouler le tapis rouge aux nouveaux iPhone. Mais ils ne seront pas les seuls invités de marque du jour.

Généralement, les iPhone viennent accompagnés de l’Apple Watch, même si l’an dernier, la montre connectée leur avait grillé la politesse, circonstances exceptionnelles faisant. Cette fois, la Watch Series 7 devrait bien être présentée simultanément. Et c’est peut-être d’elle que pourraient venir quelques surprises. On fait le tour des rumeurs qui circulent déjà sur elle.

Design : le renouveau pour l’Apple Watch Series 7

C’est là que l’on attend le plus de chamboulements pour la première fois depuis l’intronisation du produit en 2015. Apple aurait décidé d’aligner le design de sa montre sur celui des iPhone 12 et iPad Pro, en optant pour des bords droits. Un coup de frais qui ne peut pas lui faire de mal et un design qui trancherait alors avec les contours arrondis auxquels la montre nous avait habitués. L’écran resterait lui bien carré. Certaines rumeurs prêtaient à la marque des envies de basculer vers le mini LED comme sur le dernier iPad Pro 12,9 pouces, mais cela semble peu probable qu’Apple délaisse sa dalle Retina OLED LTPO avec son mode always on pour une nouvelle technologie légèrement plus onéreuse.

Apple Watch Series 7 // Source : Jon Prosser x Rendersbylan Apple Watch Series 7 // Source : Jon Prosser x Rendersbylan Apple Watch Series 7 // Source : Jon Prosser x Rendersbylan Apple Watch Series 7 // Source : Jon Prosser x Rendersbylan

En revanche, l’écran devrait voir plus grand et gagner un millimètre sur les deux gabarits pour la première fois depuis l’Apple Watch Series 4, passant de boîtiers de 40 et 44 mm à 41 et 45 mm. C’est en rognant sur les bordures qu’Apple aurait gagné ce précieux millimètre, certes minces, mais bienvenu quand il s’agit d’afficher plus d’infos. Et cela ne ferait donc pas augmenter la taille globale de la montre qui pourrait continuer d’utiliser toute sa gamme de bracelets actuelle.

Ce nouveau design pourrait entraîner aussi un changement d’épaisseur de la montre. Et selon les dires de chacun, elle serait plus épaisse… ou plus fine. Une chose semble sûre : cela ne serait pas réellement perceptible pour l’utilisateur.

La couronne digitale remodelée

C’est un point qui n’a guère changé depuis le début, se parant totalement ou peu de rouge pour toute évolution en six ans. La Digital Crown, ce petit bouton rond positionné sur le côté et qui tourne pour activer différentes fonctions, accéder au menu, choisir son sport ou son morceau de musique. La petite molette rotative pourrait faire l’objet elle aussi d’un lifting et être affinée.

Il se murmure aussi qu’elle pourrait éventuellement servir de lecteur d’empreinte façon Touch ID pour déverrouiller la montre et éventuellement l’iPhone en ces temps de masque.

Capteurs et suivi de santé

Capitalisant sur les apports de ses aînées, la Watch Series 7 sera très probablement (au moins) dotée des capteurs cardiaques, de saturation pulsée en oxygène (mesure Sp02 pour le taux d’oxygène dans le sang), soit les ensembles de LED vertes et rouges ainsi que les quatre photodiodes que l’on trouve sur le dernier modèle. Le suivi santé reste l’un de ses atouts majeurs avec les différentes activités et l’accompagnement de votre iPhone. Peu de chances qu’elle se détourne de ses point forts, bien au contraire.

Mais 2021 ne devrait pas être l’année de la révolution de ce côté pour l’Apple Watch.On pensait Apple désireux d’enrichir le capital santé de sa montre. Il faudrait vraisemblablement attendre l’an prochain pour trouver trace d’un capteur de composition corporelle (présent sur la Samsung Galaxy Watch 4), d’un capteur de température ou bien d’un outil de mesure du stress dédié. Pourtant, Apple semble déjà avoir tous les éléments en place pour au moins lancer un système de mesure de la composition corporelle.

En revanche, selon Bloomberg, il n’y a aucune chance de voir arriver un outil de mesure de la pression artérielle. En tout cas, pas dans l’immédiat, Apple ayant bel et bien déposé un brevet en ce sens par le passé. La surveillance de la glycémie à l’aide de capteurs optiques fut un temps évoquée, un soutien de taille pour les personnes souffrant de diabète. La technologie ne semble cependant pas encore prête et il faudrait attendre 2022, tout comme la possible mesure de votre alcoolémie qui se servirait de la lumière infrarouge à travers votre peau (même capteur que celui du taux d’oxygène dans le sang).

Processeur et connectivité

Sans surprise, l’Apple Watch Series 7 va monter en gamme au niveau de son processeur pour présenter la puce S7. On attend évidemment plus de puissance et plus d’endurance.

La puce U1 (Ultra Wideband) qui permet une connexion plus rapide aux produits Apple compatibles (iPhone, HomePod mini) serait améliorée. De quoi renforcer la connectivité, mais aussi faciliter la détection avec les AirTags comme peut déjà le faire l’iPhone pour les retrouver. Ou bien ouvrir votre voiture ou votre chambre d’hôtel plus facilement, comme Apple l’a promis.

Compatible avec la 4 G sur certains modèles, il se pourrait que la Watch Series 7 passe à la 5G pour ses déclinaisons cellulaires.

Autonomie à la hausse

Les ingénieurs auraient réussi à réduire quelque peu la taille de la puce S7 afin de permettre de gagner de la place dans le boîtier pour d’autres composants. Cela pourrait notamment servir à faire augmenter la taille de la batterie, l’autonomie étant toujours le talon d’Achille pour la montre à la pomme, même si de sérieux progrès ont été enregistrés ces derniers temps.

L’autonomie de la montre pourrait y gagner, à moins que ce ne soit pour compenser l’arrivée de nouvelles fonctions un peu énergivores. Un écran always on modulable jusqu’à 120 Hz était évoqué. Mais il semble peu probable qu’Apple ait besoin d’un tel taux de rafraîchissement sur sa petite dalle, même pour certaines activités sportives qui nécessitent une actualisation des données fréquentes.

La base de recharge par induction ne devrait pas changer, pas plus que l’adaptateur secteur faire son retour dans la boîte…

De possibles nouvelles couleurs

En 2020, Apple a fait évoluer ses boîtiers en proposant désormais le rouge et le bleu aux côtés des plus traditionnels gris sidéral, argent et or pour son boîtier aluminium. La couleur n’était en revanche pas de mise pour les boîtiers acier et titane. Disparu depuis quelques années, le modèle en céramique pourrait signer son retour.

Il n’est pas impossible que la couleur de l’année de l’iPhone (on évoque le retour de l’or rose et/ou un coloris or bronze) soit également proposée sur la montre. Le vert se murmure aussi depuis de longues années.

watchOS 8 à la barre

Annoncé en juin lors de la WWDC 21, watchOS 8 est dans les starting-blocks pour atterrir sur les montres connectées d’Apple. Le nouvel OS devrait faire son entrée avec la nouvelle montre avec ses améliorations en gestion des photos, capacité à retrouver plus facilement ses appareils, une nouvelle application Musique ou encore des fonds d’écran avec des portraits mieux mis en valeur.

L’Apple Watch Series 6 avait introduit le suivi du sommeil qui va s’enrichir d’une nouvelle prise d’information sur votre rythme de respiration. On attend notamment cette année l’app Respirer dédiée à la méditation pour faire baisser le niveau de stress généré par ces derniers mois.

Pour l’Apple Watch Series 7, on devrait trouver des cadrans exclusifs, comme c’est souvent le cas sur les nouveaux venus. Ils seraient bien plus personnalisables et riches en informations pour tirer parti du nouveau gabarit d’écran. Un cadran Modular Max est évoqué avec la possibilité d’empiler des compilations sur l’écran afin d’avoir un plus large choix. Un cadran afficherait aussi les 24 fuseaux en simultanée.

De nouvelles fonctions comme Time to Run (des formats audio d’accompagnement pour les exercices) et Audio Meditations sont annoncées. Mais elles pourraient ne pas être disponibles en France, fonctionnant notamment avec le service Apple Fitness+ comme programmes d’entraînement.

Et l’Apple Watch SE 2 ?

Sortie l’an dernier conjointement à la Series 6, l’Apple Watch SE vise un autre public qui n’a pas forcément besoin de tous les capteurs embarqués. (seulement ceux du capteur cardiaque comme la Watch 5). Dépourvue de l’ECG et du capteur d’oxygène, mais aussi de l’écran always on, elle reprenait complètement le concept « SE » : un design ancien et des concessions sur les fonctions (Watch 5) avec la puissance de la dernière puce.

La Watch SE a ainsi fait le bonheur de ceux qui cherchaient les fonctions essentielles d’une montre connectée, les ajouts d’Apple, et surtout un compromis sur le prix avec un tarif inférieur aux 300 euros. Si en 2020, elle avait été murmurée, cette fois, elle se fait plutôt discrète. Rien n’a filtré sur un éventuel nouveau modèle. Mais s’agissant d’une montre « allégée », elle pourrait être annoncée en parallèle, histoire d’offrir une déclinaison plus abordable simplement dépourvue de certaines fonctionnalités. À moins qu’Apple ne fasse comme avec l’iPhone SE et ne la dote que de renouvellements plus espacés.

Prix et disponibilités

Un temps murmuré en retard, l’Apple Watch Series 7 se serait recadrée. Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple aurait revu sa production pour qu’elle arrive rapidement en nombre. Généralement lancée en même temps que l’iPhone, elle pourrait donc être disponible d’ici la fin septembre. Et son tarif ne devrait pas beaucoup varier par rapport à l’Apple Watch Series 6 vendue l’an dernier à partir de 429 euros.

L’Apple Watch SE démarrait à 299 euros et il semble probable qu’Apple veuille laisser un de ses produits sous la barre des 300 euros.