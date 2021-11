macOS Monterey : fuite mémoire et gros crash avec la dernière mise à jour

La mise à jour vers macOS Monterey ne se passe pas comme prévu pour les utilisateurs de Mac.

Windows n’a pas le monopole des mises à jour problématiques. De nombreux internautes se plaignent de plusieurs problèmes avec macOS Monterey, parfois simplement gênants parfois plus grave.

Control Center occupe 26 Go de RAM ?!

MacOS Monterey semble d’abord avoir le droit à une belle fuite mémoire. Ce terme signifie qu’un processus ou une application se met à avaler beaucoup plus de mémoire vive qu’il ne devrait en avoir besoin. Les utilisateurs voient alors apparaitre un message de macOS les prévenant qu’ils vont bientôt être à court de mémoire vive.

So glad I got 64GB of memory on my new Mac so I can use 26GB of it for control center… Wait… what. pic.twitter.com/inCOPaii1o — Gregory McFadden (@GregoryMcFadden) October 28, 2021

Gregory McFadden a par exemple remarqué que le Control Center occupait 26,5 Go de mémoire vive sur sa machine, soit quatre fois la quantité occupée par Final Cut Pro. Mais Control Center n’est pas toujours l’application problématique. Il s’agit parfois de Firefox, ou d’autres applications installées. Vu le nombre de messages pointant vers un problème sur Twitter ou Reddit, il est clair qu’il s’agit d’un bug plutôt répandu sur lequel Apple va devoir se pencher rapidement.

Des Mac en panne avec la mise à jour ?

Le second problème est déjà plus inquiétant : la mise à jour de Monterey rendrait certains Mac inopérable. Les utilisateurs qui ont fait la mise à jour n’arriveraient carrément plus à allumer leur machine. Le problème semble concerner les Mac d’ancienne génération. Des utilisateurs d’iMac, de MacBook Air ou d’anciens MacBook Pro semblent rencontrer le souci. Les machines utilisant un processeur Apple M1, M1 Pro ou M1 Max semblent épargner.

@Apple So, installing #macOSMonterey literally killed my 2020 16in #MacBookPro . No boot. No nothing. Dead. 18mo old… How long is it supposed to work these days? 🙁

Guys, update at your own risks… — Freddy Mini (@freddymini) October 26, 2021

2019 #Apple #MacbookPro bricked again, second time in two years. Wow. Ports continue to stop working, not allowing charging, which bricks this. Can’t reset SMC because there’s no power going in. What else could help me determine I bought a lemon??? #applesupport @AppleSupport — Daniel Lin (@itsDannyLin) October 27, 2021

On espère qu’Apple proposera très bientôt une mise à jour mineure pour corriger ce problème.