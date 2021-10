macOS Monterey est disponible : installation, nouveautés, compatibilité et avis

C'est la saison des mises à jour ! La dernière version de l'OS pour Mac, macOS Monterey, arrive sur les appareils le lundi 25 octobre, après quatre mois de tests bêta.

macOS Monterey sort le 25 octobre 2021 en fin de journée. Après plusieurs mois de bêta-test, la nouvelle version de l’OS des Mac est prête à être déployée par Apple. Ce n’est pas une version majeure du système, les grosses nouveautés sont relativement peu nombreuses mais il y a de nombreux changements mineurs. Lors de la WWDC, où ont été annoncés également iOS 15 et iPadOS 15, seulement 10 minutes sur les 100 de la conférence ont été dédiées à macOS.

C’est un peu trompeur, cependant, car la plupart des nouvelles fonctionnalités de macOS 12 – nom de code Monterey – se concentrent sur des applications telles que FaceTime, Messages, Raccourcis… des fonctions qui ont été abordées lors de la section iOS de la conférence, tout comme les nouvelles fonctionnalités de « Concentration » pour réduire les distractions lorsque vous travaillez sur votre Mac ou iPad.

Notez que la mise à jour est fournie en standard sur les nouveaux MacBook Pro (14 pouces et 16 pouces).

Comment installer macOS Monterey ?

La mise à jour de votre Mac vers la nouvelle version de macOS est très simple. Une fois la mise à jour déployée, lorsque vous ouvrez le Mac App Store, vous verrez une bannière vous informant que la mise à jour est disponible. Cette version est également disponible dans la catégorie Mises à jour de l’App Store pour que vous puissiez y accéder facilement.

Comme expliqué plus haut, les grosses nouveautés sont assez peu nombreuses. Deux d’entre elles ont même été reportées à plus tard. Il y a heureusement plein de petits détails qui changent sur macOS Monterey.

L’application Raccourcis : elle remplacera, à termes, Automator, Raccourcis est l’application d’iOS et iPadOS, elles proposent des automatisations pour effectuer plusieurs tâches.

FaceTime : vous pourrez isoler le fond sonore pour mettre en avant votre voix (mode Isolement de la voix), ou créer un mode portrait en temps réel si vous avez un Mac avec une puce M1. Pour tous les Mac, vous pourrez désormais inviter vos contacts sur Windows et Android à participer à un appel vidéo. Il y a même une intégration de calendrier pour que vous puissiez planifier vos prochains appels FaceTime.

Safari : le menu des onglets est repensé pour pouvoir créer de nouveaux groupes, qui sont synchronisés avec vos autres appareils Apple. La barre d’adresse a également été rendue plus compacte. Il y a aussi une nouvelle fonction de prévention du suivi pour empêcher les trackers de récupérer votre vraie IP (dans la fonction Cloud Private Relay).

Mail : vous pouvez désormais votre e-mail à votre destination, Apple est capable de créer une adresse de redirection automatique pour masquer votre e-mail.

AirPlay arrive sur Mac : vous pouvez désormais partager du contenu de votre iPhone ou iPad vers les Mac à proximité, et vice versa.

Détection de texte dans Photos (LiveText) : L'application Photos peut détecter des textes dans les photos, pouvant isoler et sélectionner des numéros de téléphone, des adresses, des liens vers des pages Web ou tout autre texte.

Apple Plans : l’application Maps d’Apple n’est peut-être pas aussi utile sur Mac que sur iPhone, mais elle contient tout de même de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Vous pouvez parcourir le nouveau globe interactif d’Apple ; explorer les villes en détails 3D, obtenir des rapports de trafic, ainsi que des informations de transport en temps réel. Si vous essayez de vous séparer de Google, Plans peut désormais être une alternative solide.

Messages : les liens, images et autres contenus échangés dans Messages sont maintenant réunis dans la nouvelle section Partagé avec vous de l'app correspondante (Photos, Safari, Apple News, Apple Podcasts et l'application Apple TV). Si vous ouvrez l'application Photos, par exemple, vous trouverez toutes les photos reçues via Messages. Notez que si vous recevez un groupe de photos, elles se présentent désormais sous forme de collage ou de pile, ce qui les rend faciles à parcourir.

Concentration : c’est mode disponible également sur iOS et iPadOS 15 qui vous permet ne laisse passer que les notifications souhaitées afin de focaliser toute votre attention pour avancer à plein régime / ou regardez tranquillement un film par exemple.

Il y a de nombreuses petites et moyennes nouveautés à découvrir. En plaçant votre souris sur le coin bas à droite de l’écran, vous pourrez créer une note rapide. D’ailleurs, l’application Notes intègre également des labels pour retrouver vos notes plus simplement. Autre exemple : la gestion de la batterie a été reçue sur les ordinateurs portables, avec un mode économie d’énergie. Nous n’avons pas, également, évoqué Split View, une fonction pour la gestion des fenêtres (appui prolongé sur le bouton vers en haut à gauche de la fenêtre).

Quelques unes des fonctionnalités clés annoncées lors de la WWDC 2021 a été retardée, il s’agit de SharePlay. SharePlay vous permet de partager simultanément des médias avec des amis via FaceTime. Vous pouvez tous regarder une émission ou un film ensemble, écouter une chanson en même temps ou regarder l’écran de quelqu’un. La fonctionnalité est parfaite pour les soirées cinéma ou pour profiter d’une sortie d’album, par exemple.

Même constat pour Universal Control, une nouvelle fonction qui vous permet de contrôler votre Mac ou iPad en déplaçant le curseur d’un appareil à un autre. Allez, vous pouvez utiliser l’iPad pour déplacer le curseur sur le Mac, ou utiliser le trackpad du Mac pour contrôler l’iPad. Il vous permettra également de faire glisser des fichiers entre les appareils.

Sur quels Mac peut-on installer macOS Monterey ?

Voici la liste officielle d’Apple des Mac compatibles avec cette nouvelle version de macOS. Notez que les versions ultérieures de ce modèle sont toutes prises en charge.

iMac : à partir de 2015

iMac Pro : à partir de 2017

MacBook Air : à partir de 2015

MacBook Pro : à partir de 2015

Mac Pro : à partir de 2013

Mac mini : à partir de 2014

MacBook : à partir de 2016

Quel est notre avis sur macOS Monterey ?

A première vue, c’est une mise à jour légère de Big Sur. Néanmoins, cette mise à jour recèle de très nombreux changements qui rendent l’OS plus simple et pratique à utiliser, surtout si vous avez un iPhone et/ou un iPad.

Une des principales nouveautés est Universal Control, qui vous permet de contrôler plusieurs appareils Apple – tels qu’un Mac de bureau, un ordinateur portable MacBook et un iPad – avec une seule souris (ou trackpad) et un clavier. Une fonction qui s’adresse à peu de gens, ceux et celles qui bossent sur un Mac ET un iPad, ou deux Mac… des cas assez spéciaux d’usage. Malheureusement, cette fonctionnalité arrivera un peu plus tard cette année.

Finalement, pour nous, la fonctionnalité la plus intéressante est l’arrivée de Raccourcis sur Mac. L’application remplacera, à termes, Automator et elle est particulièrement puissante pour les utilisateurs professionnels qui peuvent utiliser la bibliothèque de commandes prédéfinies de l’application pour lancer des commandes de productivité clés et effectuer de nombreuses tâches répétitives.

Vous allez certainement utiliser LiveText. C’est la magie de l’IA d’Apple à l’œuvre, et cela fonctionne bien. Par exemple, je peux sur-ligner du texte d’une feuille que je viens juste de prendre en photo pour extraire le texte en quelques secondes. Cela peut s’avérer très pratique et vous faire du temps lors de votre prise de notes.