Affaire Pegasus : Apple va prévenir les victimes du logiciel espion

Apple a envoyé des mails et des notifications aux personnes dont l'iPhone a été la cible du logiciel espion Pegasus.

Apple passe décidément à l’offensive contre NSO Group, la start-up qui a développé le logiciel espion Pegasus. Après avoir annoncé poursuivre la société en justice pour « l’empêcher d’utiliser tout logiciel service ou appareil Apple », voici qu’on apprend via Reuters qu’Apple a commencé à prévenir certaines victimes du piratage de leur iPhone.

En effet, six activistes thaïlandais qui se sont montrés critiques à l’égard du gouvernement ont, semble-t-il, reçu des messages d’alerte de la part d’Apple. Ces messages les préviennent que la marque à la pomme pense que leurs iPhone ont été ciblés par des « attaquants parrainés par l’État », explique Reuters qui a pu consulter les messages.

Deux activistes ghanéens, un opposant politique en Ouganda et une dizaine de journalistes au Salvador rapportent avoir reçu des messages similaires.

Sur son compte twitter, Forbidden Stories, le consortium de 17 médias qui a dévoilé l’existence du logiciel espion et la nature de ses cibles, a publié un tweet invitant les personnes prévenues par Apple à témoigner.

Are you a journalist who was notified by #Apple about a state sponsored hacking attempt? We at Forbidden Stories want to hear from you!

👉 Send us a secure message: https://t.co/BhALdxRpGv#pegasus #infosec #PegasusProject

